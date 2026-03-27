Уикендът чука на вратата, а с него идва и времето за любимото ни телевизионно бягство. Ако сте фенове на качествената българска драма, подгответе си пуканките и се настанете удобно. Новите епизоди на хитовия сериал „Вяра, Надежда, Любов“ - този петък, събота и неделя от 22:00 ч. по bTV, обещават да ни държат в напрежение до последната минута.

Ето защо нямаме търпение за тези три вечери и какво да очакваме от сюжета:

Клуб „Марсилия“: Когато привидното спокойствие е илюзия

В клуб „Марсилия“ напрежението кипи. Геле все по-трудно държи нещата под контрол, а сблъсъкът му със Зоя ще отпуши лавина от събития. Дори Филип и Васо ще се окажат безсилни пред задаващата се буря. И сякаш това не е достатъчно, на сцената се появява нов, мистериозен и влиятелен играч, който дърпа конците от сенките.

Наркотици, власт и параноя

Подземният свят става още по-безмилостен. В играта влиза нова дрога, а с високите печалби идва и огромен риск. Приятелства ще бъдат подложени на тест, а предателствата ще дебнат отвътре. Очаквайте много екшън, неочаквани престрелки и обрати, които ще пренаредят шахматната дъска на криминалния свят.

Снимка: Лили Йотова

Морал на ръба и... щипка любов в болницата

В болничните коридори ситуацията не е по-спокойна. Там границите между доброто и лошото се размиват под натиска на подкупи и опасни схеми.

Атанас Дерменджиев е изправен пред съдбоносен избор.

Марго се гмурка в тайните на миналото си, а разочарованието в личен план ще я тласне към спонтанно пътуване.

Между Марго и Богдан отново ще прехвърчат искри!

Дали старата любов ръжда не хваща? Ще разберем съвсем скоро.

