Под мотото „Единство Творчество Красота“, събитието връща надеждата, че мирът има глас и той е детският смях! В момент на глобална несигурност и нарастващи конфликти, България възражда една от най-значимите културни каузи – Детската асамблея „Знаме на мира“, която отново ще събере деца, изкуство и послания за мир на емблематичното място Монумент Камбаните.

На 1 юни 2026 г. от 10:30 ч. Фондация „Людмила Живкова – Знаме на мира“ отново подарява Детска асамблея „Знаме на мира“ на децата с познатия и обичан апел “Единство Творчество Красота“. Съорганизатори на събитието са Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“ и Националният учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура. С тазгодишното издание се отбелязва и 50-ия юбилей на образователната институция. Инициативата поставя България на световната карта като център на детската културна дипломация.

Песни, танци и рисунки

Движението е създадено през 1979 г. от Людмила Живкова и обединява хиляди деца от десетки държави около идеята за мир чрез творчество. Днес мисията ѝ е продължена от нейната дъщеря Евгения Живкова, която съхранява и развива тази непреходна традиция. До 1989 година в София се провеждат четири Международни детски Асамблеи и четири срещи на децата. В тях вземат участие общо 3900 деца от 138 държави и 1400 деца от България. През годините Фондацията е провела десет детски асамблеи, в които деца от цяла България изявиха своя талант чрез песни, танци и рисунки. Във всяко едно събитие са участвали около 3 500 деца от български и международни училища.

Снимка: Фейсбук: Асамблея "Знаме на мира"

Историческият контекст на инициативата включва и събитието от 12 юни 1999 г., когато по повод 20-годишнината от асамблеята, на територията на монумента се провеждат конкурс за рисунка върху асфалт и концерт под мотото „Децата и мирът на планетата“, под егидата на УНИЦЕФ и Синдикат на българските учители. Асамблеите са се провеждали под патронажа на Президента на Република България - г-н Георги Първанов (2002-2012), Председателя на 39-то НС – г-н Огнян Герджиков, Министър председателя Сергей Станишев (2005-2009), г-жа Зорка Първанова, съпругата на посланика на САЩ в България (2002-2005) – г-жа Кати Пардю и настоящия президент на Република България – г-жа Илияна Йотова. Тазгодишното издание ще събере хиляди деца от училища по култура, артистични школи и образователни центрове. В програмата са включени музикални и танцови изпълнения, както и участие на младата изпълнителка Дара Екимова.

Акцент в събитието е връчването на отличията „Академия бъдещето на България“, които отличават млади българи с високи постижения в областта на изкуството, спорта и културата. Идеята на тази инициатива е имената на наградените да бъдат поставени на Монумент „Камбаните” и по този начин да бъде засвидетелствано уважение към техните постижения. На специална тържествена церемония ще бъде осветена камбана, дарена от Светия Синод в рамките на последното издание на Детска Асамблея „Знаме на мира“ през 2019 г.

През годините сред знаковите имена, удостоени със званието „Млади таланти (до 30 години)“ са представители от сферите на културата, научните технологии и спорта. Някои от по-известните имена са на: Албена Денкова, Симона Пейчева, Александра Жекова. В рамките на Асамблеята през 2019 година бяха наградени Григор Димитров, двата ансамбъла по художествена гимнастика, Боряна Калеин, Крисия и Кристиан Костов, отличен за представянето си на „Евровизия 2017“.