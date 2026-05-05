Джон Рийс-Дейвис от „Властелинът на пръстените“ идва за първи път в България. Актьорът, изиграл емблематичния Гимли, пристига на 12 юли за Aniventure Comic Con, информират от екипа на фестивала.

По време на фестивала актьорът ще участва и в специален панел, в зала 1, където ще разкаже любопитни истории от живота и работата си, пише БТА.

Джон Рийс-Дейвис е уелски актьор с десетилетна кариера, познат със запомнящите си роли и в поредицата за Индиана Джоунс – като Салах. Участвал е в над 200 филма и сериала, демонстрирайки актьорския си обхват и умението си да влиза в разнообразни роли. Има 3 номинации за награда на Гилдията на киноактьорите и една спечелена. С номинация за награда „Еми“ и богата филмография, той е сред уважаваните и признати актьори, които оформят облика на приключенското и фентъзи кино.

Той се присъединява към друга знакова фигура Кристофър Джъдж – актьорът от Stargate SG-1 и гласът на Кратос от God of War, отличен с редица международни награди.

Сред специалните гости в косплей зоната тази година, освен Maike Huster, ще бъде и Wynter Phoenix – международно признат артист и част от журито в косплей шоуто на Aniventure Comic Con. Те също ще се срещнат с феновете. Wynter Phoenix, гостуващ за първи път в България, е отличаван косплей артист от Швейцария, познат с впечатляващите си костюми и участия на сцени из цяла Европа.

Aniventure Comic Con ще се състои на 11 и 12 юли, за да обедини хиляди фенове на косплей, манга, комикси, аниме, гейминг, графити, художници, популярни личности, инфлуенсъри, актьори от филми и сериали и ще създаде незабравими мигове.