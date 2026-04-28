Cirque du Soleil пристигна в София за своите седем представления от 30 април до 3 май в Арена 8888 София. Спектакълът „OVO“, с който прочутата трупа гостува в България, ще отбележи 17 години от световната си премиера именно тук – с първото си представление в София на 30 април.

Циркът пристигна с 21 камиона, превозващи оборудване, акробатични конструкции, костюми и дори кухня. Международен екип от 100 професионалисти от 25 различни държави – артисти, техници, музиканти, сценични мениджъри и помощен персонал – пътува с шоуто. От тях 53 са изпълнители, които влизат в ролите на насекоми. За личния им живот на път всяка седмица от държава в държава се пренасят близо 200 куфара с лични вещи.

Сцената на „OVO“ се сглобява за 12 часа. В центъра ѝ се издига впечатляваща 9-метрова стена, която служи едновременно като гигантски екран и повърхност за катерене. Над нея, на височина от близо 14 метра, е разположена сложна акробатична конструкция с тегло 10 тона. Важна част от магията на „OVO“ са 130 подвижни прожектора и над 100 озвучителни тела, които осигуряват пълно звуково покритие във всяка зала. Зад сцената акробатите тренират ежедневно, за да поддържат перфектна координация и безопасност.

Костюмите са отделен свят – за всяко представление са необходими над 800 елемента, включително облекла, обувки, шапки и други - които трябва да бъдат поддържани в перфектна форма. Още в деня на пристигането си екипът по костюмите прави около 60 пранета, за да ги подготви за представленията.

Отделен екип се грижи за храната на артистите и персонала. Циркът разполага със собствена пътуваща кухня, която приготвя около 1000 хранения всяка седмица. Менюто се адаптира към местната кухня, като същевременно предлага разнообразие за хора с различни вкусове и културен произход.

Докато течеше подготвката, акробатите от „OVO by Cirque du Soleil“, включително българската изпълнителка Нанси Дамянова, се разходиха из центъра на София, облечени в сценичните си костюми. Те се снимаха на някои от най-красивите места в столицата, включително Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, цветния парк на Народния театър „Иван Вазов“, градината на Националния дворец на културата и емблематичния булевард „Витоша“ с гледка към планината.

„OVO" на Cirque du Soleil очаква своята публика – от 30 април до 3 май. Остават последни билети за седмото, допълнително представление на 2 май от 12:00 ч. в Арена 8888 София.