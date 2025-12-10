Емили Дикинсън е една от великите американски поетеси, която получава световно признание след смъртта си. Ражда се през далечната 1830 г. в малкото градче Амхърст, щата Масачузетс.
Автор е на повече от 1800 стихотворения, от които едва десетина публикувани. През по-голямата част от живота си тя живее изключително затворен живот, който претворява в стиховете си, по свой начин.
Много хора не разбират творчеството й, докато тя е още жива. Дори и публикуваните й творби са подложени на редакторска преработка, тъй като не съвпадат с поетическите норми на епохата. От 1870 година Емили сама се обрича на доброволно заточение в бащиния си дом. Но противно на повечето разбирания, тя не е озлобена вдовица, а кипяща от енергия жена. В този период тя носи предимно дрехи в бяло, затова я наричат „бялата затворница“.
Едва след смъртта й през 1886 г. творчеството й е публикувано - благодарение на по-малката й сестра.
"Някои казват, че думата е мъртва, когато се изрече. Аз просто казвам, че тя започва да живее в този ден."
"Ранената сърна скача най-високо."
"Поведението е това, което човек човек прави, а не това, което той мисли, чувства или вярва."
"Кучетата са по-добри от хората, защото те знаят, но не казват."
"Надеждата е нещо с пера, което се извисява в душата и тананика мелодии без думи. И никога не спира."
"Аз твърдя, че любовта е живот. Животът сам притежава безсмъртие."
"Аз съм никой. Ти кой си?"
"По-добре да бъда чука, отколкото наковалнята."
"Моите приятели са моите имоти."
"Без да знам кога ще дойде зората, ще отворя всяка врата."
"Старостта идва изведнъж, а не постепенно както смятат повечето хора."
"Хората се нуждаят от трудни времена и потисничесто, за да развиват мозъчните си мускули."
"Да кажеш нищо... понякога казва всичко."
"Че той няма да дойде отново е това, което прави живота сладък. "
"Мозъкът е по-широк от небето."
