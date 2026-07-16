След ранното си отпадане от тазгодишното издание на "Уимбълдън" Арина Сабаленка очевидно е решила да остави спортните емоции зад гърба си. Световната тенис звезда бе заснета по време на романтична почивка на гръцкия остров Миконос заедно с годеника си Георгиос Франгулис.

28-годишната световна №1 изглеждаше в отлично настроение, докато двамата се наслаждаваха на слънцето и кристалните води на Егейско море. Папарашки снимки показват двойката в моменти на близост на плажа, както и по време на обяд в крайбрежен ресторант на плажа Парага.

Почивката им се състоя само дни след разочароващото представяне на Сабаленка на тревните кортове в Лондон. Тя отпадна още на осминафиналите след поражение от Наоми Осака и не скри огорчението си след срещата. Пред медиите тенисистката призна, че не е успяла да намери своя ритъм в мача и обеща догодина да се представи по-добре.

Снимка: Getty Images

Изглежда обаче, че морската ваканция е идеалният начин шампионката да презареди. По време на престоя си в Миконос тя впечатли и с плажната си визия, избирайки минималистичен бикини модел, който бързо привлече вниманието на фотографите и феновете в социалните мрежи.

Снимка: https://www.instagram.com

Любовната история между Арина Сабаленка и бизнесмена Георгиос Франгулис се развива вече повече от две години. През март двамата обявиха годежа си, а тенисистката неведнъж е демонстрирала впечатляващия си диамантен пръстен и дори с чувство за хумор призна, че се надява бижуто да разсейва съперничките ѝ на корта.

След напрегнатия сезон изглежда, че за Сабаленка сега е време за заслужена почивка, преди отново да насочи вниманието си към предстоящите турнири. А ако съдим по усмивките и романтичните кадри от гръцкия остров, лятото ѝ започва по възможно най-добрия начин... или не съвсем.

В края на почивката си беларуската тенис звезда пристигна в Минск заедно с Франгулис, за да открие новите кортове в спортното училище „Смена“, където е направила първите си стъпки в тениса. Сабаленка проведе демонстративна тренировка, раздаде автографи и се снима с десетки деца.

Самото посещение обаче бързо прерасна в тема, далеч надхвърляща спорта. Прочетете повече подробности тук: