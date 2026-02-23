Холивудската актриса Александра Дадарио и филмовият продуцент Андрю Форм обявиха, че слагат край на брака си след малко повече от три години заедно. Решението за развод е взето с взаимно уважение и в интерес на семейството им, съобщават техни представители.

Решение, взето с „любов и уважение“

Агентът на звездата от "Белият Лотос" потвърди пред медиите, че двойката е подала необходимата документация за развод в Ню Йорк. В изявлението си те посочват, че решението им да се разделят е било „с любов и уважение“ и че ще продължат да се грижат за детето си, тъй като то е най-важно за тях. Запазват своите приятелски отношения, информация за публични конфликти и спорове между тях липсва.

Но каква е всъщност причината за раздялата?

Според вътрешни източници, близки до двойката, ключовият фактор за разпадането на брака е постепенното отчуждаване между двамата, което се дължи на натоварените им професионални графици и факта, че прекарват много време разделени. Въпреки че раждането на техния син ги е свързвало, това не е успяло да възстанови емоционалната близост помежду им и връзката им „бавно е изстинала“.

Припомняме, че синеоката красавица и продуцента се срещат случайно в Ню Йорк по време на пандемията и започват връзката си през 2021 г., след което сключват брак през юни 2022 г.

„Продължаваме като едни добри родители“

В изявление Александра Дадарио и Форм изрично подчертават, че ще направят всичко възможно да запазят благото на сина си, като избягват да коментират по‑подробно личните си мотиви пред медиите. Те също така са помолили за личното си пространство, докато преминават през този период.

Кариера и живот извън развода

Александра Дадарио е вече утвърдена фигура в киното и телевизията - с номинация за наградите "Еми" за ролята си в "Белият Лотос" и редица успешни проекти зад гърба си. Андрю Форм, от своя страна, е известен продуцент, работил по филми като A Quiet Place и The Purge.

