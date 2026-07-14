Когато говорим за бразилски ритуали за красота, първата асоциация обикновено е прочутата бразилска кола маска. Но има още една традиция, която остава сравнително непозната извън страната - Banho de Lua или „лунна баня“.

Вместо да премахват окосмяването по тялото си, много жени в Бразилия избират да го обезцветят до златисторусо, така че косъмчетата да станат почти незабележими върху кожата. Процедурата е особено популярна през лятото и от десетилетия е част от бразилската плажна култура.

Какво представлява Banho de Lua?

Наименованието идва от ефекта, който се получава след процедурата - фините руси косъмчета отразяват светлината и придават леко сияние на кожата, особено когато тя е загоряла от силното бразилско слънце.

За разлика от бръсненето, кола маската или лазерната епилация, тук космите не се премахват, а само се изсветляват чрез смес от кислородна вода и обезцветяващ прах - същият принцип, който се използва и при изрусяването на косата.

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Защо бразилките предпочитат този метод?

Причините са няколко. На първо място, процедурата е безболезнена в сравнение с кола маската. Освен това няма риск от порязвания, врастнали косми или сърбежа, който често се появява след бръснене.

Много жени смятат, че русите косъмчета изглеждат естествено и дори подчертават красивия летен тен. Вместо кожата да изглежда напълно гладка, тя запазва естествения си вид, но окосмяването става почти невидимо от разстояние. Именно затова Banho de Lua е особено разпространена по плажовете на Рио де Жанейро и крайбрежните райони на страната.

В съвременните бразилски козметични салони процедурата по изсветляване на телесното окосмяване често е много повече от просто намазване на разтвора. Процедурата обикновено включва:

нанасяне на защитно масло върху кожата

обезцветяване на окосмяването

измиване

ексфолиране на тялото

богата хидратираща маска или подхранващ крем

Така ритуалът се превръща в своеобразна спа терапия, която освен естетичния ефект оставя кожата мека и гладка.

На кои части на тялото се прави?

Най-често се изсветляват:

ръцете

краката

коремът

гърбът

фините косъмчета по раменете

Интимните зони и лицето обикновено не се третират с този метод, тъй като кожата там е значително по-чувствителна.

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Подходящ ли е този метод за всеки?

Продуктите за обезцветяване съдържат активни химични вещества, които могат да причинят зачервяване, парене или алергична реакция.

Затова се препоръчва предварителен тест върху малък участък от кожата, да не се прилага върху раздразнена или наранена кожа, да се избягва непосредствено излагане на силно слънце след процедурата, да се използват продукти според указанията или процедурата да се извършва от обучен специалист.