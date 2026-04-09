Докато природата се пробужда и парковете се изпълват с двойки, хванати за ръце, статистиката разказва малко по-различна, по-малко романтична история. Вярвате или не, пролетта е не само сезонът на новата любов, но и периодът, в който повечето връзки завършват „напразно“.

Ако забележите, че хората около вас масово прекратяват любовните си истории, това не е просто съвпадение, а се дължи на хормони, психология и някои суровити статистики.

С удължаването на дните и усилването на слънцето, телата ни започват да отделят повече серотонин и допамин. Този хормонален коктейл ни дава неочакван прилив на енергия и оптимизъм. Но именно този нов „излишък“ от увереност често ни отваря очите за неща, които преди сме игнорирали. Това, което е изглеждало като поносим компромис в сивото на зимата, на пролетното слънце започва да ни се струва като тежко бреме, от което искаме да се отървем.

Пролетта психологически ни програмира за промяна. Докато разчистваме гардеробите си и изхвърляме стари вещи, ние несъзнателно започваме да преглеждаме собствения си живот. Предстоящите събития, планирането на летни ваканции, сватби и пътувания, действат като катализатор. Мнозина се питат: „Наистина ли искам да прекарам лятото с този човек?“ Ако отговорът не е категорично „да“, раздялата става неизбежна през март и април.

Много хора страдат от сезонно афективно разстройство през зимата, когато липсата на слънчева светлина ги кара да се чувстват летаргични и депресирани. През това време партньорът ни често служи като „защитно одеяло“ или утеха. Но когато слънцето се завърне и социалната ни мотивация се възстанови, нуждата от този „зимен комфорт“ изчезва. Това явление рязко подчертава пукнатините във връзката, които зимата успешно е маскирала.

Това не са просто предположения. Известен анализ на американския психолог Брайън Дън от 2018 г. потвърди, че през март и април има огромен скок в броя на разделите, но също и в активността на приложенията за запознанства. Хората се чувстват по-живи, по-социални и по-готови да преследват това, което наистина искат.

Пролетта се оказва като „филтър“ за любовта. Тези връзки, които преживеят „пролетното почистване“, вероятно имат достатъчно сила, за да издържат на горещото лято.