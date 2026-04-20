Когато розите се превърнат в пръстен, това може да означава само едно: любовта може да бъде истинска във вселената на „Ергенът“!

Въпреки че историята на предаването показва по-скоро, че любовта между двойките приключва след финалния епизод, все пак има и изключения.

Пример за това са двама участници в „Момата“ - Леандер Захер (28) и Максима Херборд (31). Те не просто са влюбени, а вече са и сгодени!

В тяхната телевизионна приказка обаче има малка уловка – защото не става дума за „класическа“ любовна история, произлязла от подобен тип предаване. Двамата не се откриват един друг в рамките на един и същи сезон.

Инфлуенсърката Максима се включва в "Момата" през 2018 г., в осми сезон на германския му вариант, където се бори за сърцето на ергена Даниел Вьолц. Тя обаче доброволно напуска в шестата седмица. По-късно се завръща на екран – този път като раздаваща рози: самата Максима става момата през 2021 г.

Нейният годеник също е пробвал късмета си в телевизионните запознанства - Леандер печели седми сезон на „Момата“ през 2020 г., покорявайки сърцето на Мелиса Дамилия. Връзката им обаче не просъществува дълго.

В крайна сметка, Леандер намира своя „щастлив край“ с Максима – далеч от телевизионните камери. Любовната им история започва през 2022 г., а мястото, когато се срещат във фитнес залата.

Първо разходка с лодка, после предложение

Четири години по-късно те са по-влюбени отвсякога, а профилите им в Instagram са пълни с техни общи снимки. А може би най-ценният им спомен е уловен по време на скорошната им ваканция в Мавриций: когато Леандер отправя романтично предложение за брак.

Младият мъж сподели пред последователите си цяла серия снимки от предложението: тя – в бяла рокля, той – в синя риза и бели панталони. И позират щастливи на фона на залеза. На други снимки Максима сияе щастливо пред камерата, гордо показвайки пръстена си. Леандер лаконично описа момента с думите: „Тя каза „да“.

