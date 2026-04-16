Вечният въпрос „кой е по-секси“ отново разпали страстите – този път сред последователите на LadyZone.bg във Facebook. Попитахме ви директно: Кой ерген е по-секси – Стоян или Георги? А отговорите, които получихме, доказват едно – вкусът на жените няма универсална формула!

Още от първите коментари стана ясно, че Стоян печели сериозна подкрепа, особено когато става дума за излъчване и физика. „От това, което видях, Стоян е по-готин“, пише един от читателите ни, като допълва, че го предпочита заради човешките му качества, въпреки че не може да го види през „женски очи“. Други акцентират върху детайлите – сините му очи се оказват решаващ фактор дори за хора, които „не харесват гологлави мъже“.

Не липсват и фенове на външния му вид: „За мен Стоян има по-хубаво тяло от Георги“, гласи един от коментарите, а друг го описва като „симпатяга“, с „идеално пропорционални черти“ и добро възпитание – комбинация, която трудно остава незабелязана.

Но Георги съвсем не отстъпва. Напротив – за мнозина той е категоричният фаворит. „Георги е в пъти по-хубав!“ и „Естествено, че Георги!“ са сред най-кратките, но категорични мнения. Част от аудиторията ни го описва като „лъчезарно момче, открит и директен“ – качества, които очевидно печелят симпатии не по-малко от външността.

Особено впечатление прави и коментарът: „Георги Гатев – момче с излъчване!“, който обобщава усещането, че неговият чар идва не само от визията, а от цялостното му присъствие.

Разбира се, имаше и неутрална територия: „И двамата са супер!“ и „Всеки със своя чар. Млади, приятни момчета“. Тези мнения показват, че за част от аудиторията сравнението е излишно, защото и двамата ергени носят нещо различно и привлекателно по свой собствен начин.

А може би най-точно ситуацията обобщава един от вас с чувство за хумор: „Въпрос с повишена трудност.“

Ясно е едно – независимо дали сте „Отбор Стоян“ или „Отбор Георги“, и двамата успяват да привлекат внимание. От реакциите под поста обаче става ясно, че „победителят“ категорично е Георги Гатев с близо 800 реакции! Гласовете за Стоян пък наброяват малко над 150 (тук не се взимат предвид коментарите под анкетата).