В "Ергенът" 5 приключенията не спират! Илияна, Румяна и Гатев влязоха в ролята на барман и сервитьорки в Шри Ланка. Нещо хем различно, хем екзотично, което определено им помогна да се опознаят повече един-друг.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Лесно ли се управлява бар? Гатев, Илияна и Руми знаят как!

Тримата участници се забавляваха изключително много заедно в новите си роли. Георги Гатев отново се прояви в най-добрата си светлина - като джентълмен и помагаше на момичетата да се справят отлично със своите задачи. От своя страна Илияна и Руми бяха доста изпълнителни и бързо се адаптираха към управлението на бара.

Илияна сподели, че дори Руми да е била леко разсеяна със сметките на клиентите, все пак и тя се е справила перфектно със задачата. Но коя от двете е по-близо до сърцето на Георги Гатев?

Илияна - момичето, за което се бориха двама

От самото начало Гатев бе доста увлечен по Илияна и призна, че я харесва още преди да влезе в предаването като ерген. Оказа се, че двамата са си разменяли палави погледи, а в последствие, когато си стават по-близки, става ясно, че симпатиите му към нея са сериозни. Тя решава да даде жълтата си роза на него, вместо на Стоян, с когото има вече изградени отношения към онзи момент. Тази крачка напред е силен знак за Гатев, че тя споделя чувствата му и е готова да се впусне в приключението с него. Но защо той продължава да изпитва желание за опознаване на другите момичета и да се сближава с Румяна?

Румяна - с нея комуникацията е лека, свободна и приятна

Гатев признава, че му е изключително приятно да комуникира с Руми и че тя му дава лекота. Имат доста сходни неща и това си личи в комуникацията им, защото тя тече леко, свободно и някак естествено. Двамата имат синхрон, който не че не присъства в отношенията му с Илияна, просто е различен. И това е съвсем в реда на нещата. Той се сближава все повече с Руми и изглежда тя и Илияна обезателно са двете му фаворитки.

Но коя ще избере - Руми или Илияна? Гласувайте в анкетата ни по-долу.