В "Ергенът" 5 срещите с психолога Богомил Копчев продължават. Настъпи време Марин и Нурждан да поговорят с него, а ледената кралица май е увлечена доста по къдравия красавец и изглежда, че всъщност носи топло сърце.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Двамата бяха напълно откровени един с друг по време на разговора и си признаха някои важни неща, които нямаше как да останат премълчавани. На въпроса кой е най-яркият им спомен заедно, Нурджан отговори: "Вчера, когато се докоснах до слончето. Това ми подейства много успокояващо, просто ми се напълни душата".

"Моят най-ярък спомен е от партито, което имахме, и не защото се напихме и танцувахме, видях може би всеки едни да се отпусне максимално, да бъде себе си, да се забавлява искрено, без да е тласкан да го прави това нещо или да се чувства длъжен да го прави, сподели Марин.

За него е много важно жената да умее да бъде себе си в компанията му, както и да поема инициативата, когато се налага. Той е споделял, че му харесва, когато жената действа и прави ход към него, вместо да стои и да чака всичко да идва от негова страна. По този повод, Марин определи Нурджан като пасивна и не достатъчно дейна в отношенията им. Той призна, че така и не е видял дори веднъж тя да поема инициативата към него и взаимното им опознаване, което да доведе до евентуално задълбочаване на комуникацията.

А вие как мислите - пасивна ли е Нурждан спрямо Марин? Гласувайте в анкетата ни по-долу.