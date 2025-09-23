Близнаците Атанас и Стефан Куманови влезоха в имението на "Ергенът: любов в рая" и определено предизвикаха интерес. Напрежението ескалира и добрите отношенията в някои двойки вече са минало. А тепърва предстоят личните срещи.



С кого ще се срещнат Атанас и Стефан?

"Хора, някой май ще ходи на среща!" - с тази реплика Криси обяви, че нещо интересно ще се случи в имението. Близнаците имат право да поканят което момиче пожелаят. И макар в имението вече да има установени двойки, нищо не е приключило. Напротив - едва сега започва. Дали чувствата между двойките са истински или Атанас и Стефан ще се оказажт катализатор за раздяла?

"Определено харесвам такъв тип жени" - споделя единия от братята Куманови, повеждайки Криси на среща. Нейният най-близък мъж до момента в имението е Петър. Двамата с актьора прекарват доста време заедно, но близостта помежду им все още липсва.

Снимка: Филип Станчев





Кое е другото момиче, поканено на среща - вижте във видеото.

Кои са Атанас и Стефан Куманови?



АТАНАС КУМАНОВ, Пловдив

Атанас е специалист търговия в международна компания. Учи задочно геодезия в София и спортна педагогика в Пловдив, но прекъсва. Играе футбол от 10-годишен и няколко години е професионален футболист. Година и половина живее в САЩ. Целеустремен е, но още търси точния път. С две минути е по-голям от брат си. Атанас е по-чувствителен и с по-благ характер от двамата, но признава, че брат му е по-умният.

Атанас за връзките и любовта

Самият той е обграден от женско внимание. Имал е отношения с над 200 жени, но не парадира. Харесва умни брюнетки с добра обща култура.

Снимка: Филип Станчев

СТЕФАН КУМАНОВ, Пловдив

Стефан е инженер. Основал е малка компания с най-добрия си приятел, разработват музикален аудио plug-in софтуер. Учи геодезия, но прекъсва. Бивш футболист. От две години участва в аматьорски турнири по тенис. Пее, танцува, бийтбоксва, упражнява стрелба и кара АТВ. Двамата са неразделни, заедно са дори в „Ергенът: Любов в рая“. Стефан е по-малкият, но по-увереният, по-успелият, по суетният, по-екстровертният... или поне така изглежда.

Стефан за връзките и любовта

Самочувствието му е завидно. Печели жените лесно.