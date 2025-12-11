Калоян Кънчев, който е един от финалистите в предаването „Ергенът: Любов в рая“, разкрива пред Ladyzone.bg няколко от най-важните аспекти около личния си живот. Той говори за бързата раздяла с Габи, уроците, които е научил, и сложи точка на спекулациите за връзка с инфлуенсърката Маги Томова.

Снимка: bTV

Въпреки че отношенията им започват да се развиват доста добре в предаването, Калоян и Габи се разделят почти веднага след края на снимките. Причината, както често се случва и в живота при много двойки, е липса на еднакво силен интерес и от двете страни.

„Имаше моменти в предаването, когато изпитвах чувства към Габи“, уточнява той.

Почти веднага след края на предаването, Калоян признава на Габи, че има интерес към друга дама, с която се е запознал на сватбата на брат си. За това събитие излязоха и снимки в Instagram. За съжаление, тези отношения също приключват скоро след това.

Снимка: bTV

Въпреки че не намира голямата любов в „Ергенът: Любов в рая“ Калоян признава, че предаването му е дало ценни поуки и е довело до личностното му развитие.

„Научих нещата, за които и преди знаех — че съм доста сдържан, уравновесен човек. Но освен това видях, че имам и леки проблеми с говоренето, което веднага промених, след като излязох от предаването и започнах да ходя на уроци по правоговор“, признава той.

Най-голямата новина е, че Калоян вече не е сам. Сърцето му принадлежи на красива дама.

„В момента имам човек до себе си“, признава Калоян. А каква трябва да бъде жената до него – вижте във видеото.

Романтични жестове и подход към жените

„Предпочитам живия контакт — да срещна човек на живо и да го почувствам такъв, какъвто е“, признава той.

Той не харесва комуникацията чрез съобщения в социалните мрежи. Предпочита личните срещи. А в името на любовта е правил много жестове. Бил е и на косъм от „предлагане на брак“.

Истината за Маги Томова и Калоян

В социалните мрежи циркулираха спекулации, че Калоян има връзка с Маги Томова, също участничка от романтичното предаване, но от трети сезон на „Ергенът“. Калоян слага точка на слуховете с обяснение за прословутите снимки, на които с нея седят на една и съща пейка.

„Да, човек може да си направи всякакви снимки, където пожелае. Така че съответната пейка не е резервирана само за мен илиза когото и да било“, подчертава той.

Относно познанството им, той бе лаконичен: „Аз познавам Маги и дотам. Няма какво повече да коментирам“.

Вижте цялото видео, за да разберете дали Калоян вече планира бъдещето с новата си половинка.

