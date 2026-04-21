Повече от година загадката с полуголото тяло, намерено в отдалечен каньон на популярния туристически остров Гран Канария, не можеше да бъде разрешена. Сега, най-сетне, стана ясно, че трупът е на популярната инфлуенсърка и звезда от унгарското издание на "Ергенът" Анабела Ловас.

Каньонът Ел Бериел в южната част на острова не е място за разходки – теренът е скалист, със стръмни стени и тесни пътеки. Няма обхват на мобилни телефони. Нерядко хората, които са привлечени от възможностите за катерене, изпадат в беда и дори се налага да бъдат спасявани с хеликоптер. Именно случайни катерачи правят смущаващото откритие на 6 март миналата година.

Истинска мистерия

Тялото на жената лежало сред скалите. Тя била гола от кръста надолу, а главата ѝ в непосредствена близост до естествен водоем. Бързо станало ясно, че е мъртва от няколко седмици. Степента на разлагане била толкова напреднала, че никой не можел да установи коя е. Дори татуировките по тялото ѝ не могли да дадат конкретен отговор. Така, повече от година разследващите се опитвали да установят самоличността ѝ.

Идентификация чрез кътник

Криминалната полиция работила интензивно по случая. В разследването бил включен дори и Интерпол.

Решаващият пробив дошъл чрез анализиране на кътник. Така неизвестната жена била идентифицирана като унгарска гражданка, обявена за изчезнала от семейството си - именно 32-годишната Анабела. Зъбите, по думите на разследващите, са като пръстов отпечатък - имат много уникални характеристики. Те са и едни от най-устойчивите елементи на атмосферни и външни влияния.

Какво се е случило

Аутопсията не открива данни за насилствена смърт, но и не установява точната причина за смъртта. Разследващите предполагат, че Анабела може да е била отнесена от внезапно наводнение след силни бури и проливни дъждове през февруари миналата година.

Възможно е да е починала на друго място, а тялото ѝ по-късно да е било отнесено от придошлите води до естествения водоем.

Коя е Анабела Ловас

Тя става известна през 2021 г. като финалистка в унгарската версия на телевизионното предаване „Ергенът“. По-късно работи като телевизионна водеща и инфлуенсър.

Преминава през тежки лични изпитания – поставена ѝ диагноза рак. Това променя живота ѝ и тя решава да се премести от Унгария в Гран Канария, вторият най-населен остров от архипелага на Канарските острови след Тенерифе.