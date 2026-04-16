Появата на новия ерген Георги Гатев предизвика вълна от коментари в пети сезон на любовното риалити – не само заради драмите и романтичните обрати, но и заради визията си. Най-отличителната му черта, която прави най-силно първо впечатление, е брадата – гъста, здрава и мъжествена.

Кристиян Генчев от настоящия сезон също е с брада, както и Марин Станев.

Оказва се, че почти всички от ергените в предишните сезони също залагат на подобна визия – от леко набола до плътна, оформена брада. Колко секси е мъжката брада (и мустаци) и колко от участниците в предишни сезони на „Ергенът“ са заложили именно на този стил?

Защо брадата се възприема като секси?

Няколко международни изследвания потвърждават, че брадата играе важна роля във възприятието за мъжката привлекателност. Проучване на учени от Университета в Куинсланд от 2013 г. показва, че жените често намират мъжете с лека до средна брада за най-привлекателни.

Допълнително изследване, публикувано в Journal of Evolutionary Biology през 2016 г., сочи, че брадата се асоциира със зрялост, доминантност и по-висок социален статус. Друго проучване, публикувано в Evolution and Human Behavior през 2014 г., допълва картината, като показва, че брадата засилва усещането за мъжественост.

Именно тези качества са сред най-привлекателните за много жени. Леко наболата брада например се възприема като баланс между небрежност и грижа за външния вид – комбинация, която често печели точки. По-плътната брада от своя страна създава усещане за сила и стабилност, докато по-късата и добре оформена визия подсказва стил и внимание към детайла.

Разбира се, вкусът остава индивидуален – има и жени, които предпочитат гладко избръснати мъжки лица. Но като цяло тенденцията в последните години е ясна: брадата продължава да бъде сред най-силните козове в мъжката визия. Доказват го и всички ергени досега:

Виктор Стоянов от първи сезон на „Ергенът“

Първият ерген на България – Виктор Стоянов, влезе в предаването с внушително представяне - фитнес инструктор и модел, бивш национален състезател и треньор по гребане. Тогава той е на 31 години и има зашеметяваща физика.

Като допълнение към външния си вид той заложи на леко небрежна, но добре оформена брада и мустаци - детайл от визията му, който не остана незабелязан. След предаването Виктор Стоянов сменя различни стилове – виждали сме го както с по-гъста и дълга брада, така и гладко обръснат.

Евгени Генчев от втори сезон на „Ергенът“

Евгени Генчев успя да омае дамите във втори сезон на формата с очарователната си усмивка, романтичния поглед и уменията зад клавишите. Той е артист от световна величина, познат на световната сцена като виртуоза на пианото. А също и като композитор, актьор, писател и музикален педагог.

Тъмните му очи, леко небрежната къдрава прическа и брадата изградиха образа му на разбивач на сърца. След предаването той продължава да поддържа имиджа си на мъжкар с брада, като в определени моменти тя е по-къса и добре оформена, а в други – по-дълга и небрежна.

Алек Младенов от трети сезон на „Ергенът“

Един синеок, харизматичен, млад мъж и успешен бизнесмен, се впусна в приключението на живота си, за да открие своята мечтана половинка в трети сезон на „Ергенът“. Алек Младенов влезе със силна заявка и подчертано лидерски качества – като човек, който знае какво иска и какво търси.

Дали и той имаше брада – да! Заедно със сините му очи, тя се открои като една най-отличителните му черти.

„Ергенът“ 4 – Виктор Русинов, Мартин Николов и Васил Пенев

Четвъртият сезон на „Ергенът“ изненада всички с появата на не един, а цели трима ергени. Светлоокият Васил Пенев работи в сферата на търговията и рекламата.

Мартин Николов, познат с прякора си Елвиса, е бизнесмен и собственик на една от най-големите вериги заведения у нас. Блондинът Виктор Русинов пък е „Мистър България“ 2021 и бивш национален състезател по плуване. Какво обаче е общото между тримата, освен че се борят за сърцата на дамите в шоуто?

Да, и тримата имат бради. Имидж, който те категорично поддържат дори и след края на „Ергенът“.

„Ергенът“ 5 – Кристиян Генчев, Марин Станев, Стоян Димов и Георги Гатев

Кристиян Генчев, Марин Станев и Георги Гатев от настоящия сезон на риалити предаването също са с бради. При Крис тя е ясно изразена и поддържана, докато Марин я носи по-небрежно.

Георги, който направи своя дебют в „Ергенът“ тази седмица, е с най-гъстата и здрава брада.

Макар Стоян да се появи в предаването гладко избръснат, също сме го виждали с оформена брада.

Вижте във видеото изненадващата поява на Мартин Николов от "Ергенът" 4 в настоящия сезон на предаването: