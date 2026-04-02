В епизод 23 на „Ергенът“ 5 вниманието се насочва към една нова динамика – тази между Стоян и Бетина. Макар в началото да не беше сред най-очевидните фаворитки, участничката постепенно започва да привлича интереса на ергена, а това не остава незабелязано от останалите момичета в имението.

Михаела, Мануела и Мария успяха да обсъдят заедно взаимоотношенията и привличането между Стоян и Бетина, които по същото това време бяха на своята плажна среща.

„Дали забелязвате една тенденция, че в класацията на Стоян, Симона минава малко на по-заден план и на нейно място идва Бети, според мен“ – отбелязва Мария, улавяйки промяната в интереса на Стоян.

Тази „смяна на фокуса“ не е случайна. Психологически погледнато, подобно пренасочване често говори за търсене на различен тип емоционална сигурност – не толкова бурна, колкото стабилна и балансирана.

Артистът и спокойствието – противоположности или допълване?

Стоян ясно се очертава като емоционален и артистичен тип – човек, който търси вдъхновение, динамика и дори възхищение в партньора си. От друга страна, Бетина изглежда по-земна и спокойна.

„Хубаво, трябва да има баланс, но не мисля, че са много съвместими един с друг“, сподели им Михаела.

Тук се сблъскват два класически психологически модела:

допълващи се противоположности

сходни личности

Скептицизмът идва именно от страха, че разликите може да се окажат твърде големи в дългосрочен план.

Или може би точно това му трябва?

Другата гледна точка обаче е също толкова валидна – и дори по-оптимистична.

„Стоян смени фокуса си към жени, които са по-заземени и по-могат да му дадат публиката, която има нужда един артист, човек, жена, коя да му се възхищава по някакъв начин“, каза Мануела.

Артистичните личности често търсят партньор, който:

ги стабилизира емоционално

им дава пространство да блестят

ги приема и подкрепя без конкуренция

В този смисъл Бетина може да се окаже именно такъв тип партньор.

Тиха, но не и пасивна

Първото впечатление за Бетина може да е подвеждащо. Зад по-сдържаното ѝ поведение стои далеч по-комплексна личност.

„Тя на пръв поглед дава представата за тихо момиче... Но всъщност, когато почнеш да говориш, тя е много комуникативна“, продължи Мария.

Още по-интересно е, че тя притежава и елемент на спонтанност:

„Тя взима спонтанни решения, примерно да замине сама на морето... което означава, че до някаква степен е много спонтанен човек.“

Общи неща, които не са очевидни

Въпреки различията, има и пресечни точки:

„Според мен имат много сходства и ще се харесат, и ще си прекарват много добре.“

„Аз това абсолютно го мисля, че ще си прекарат много добре, но просто не ги виждам в едни отношения... Не го виждам“, остава категорична Михаела.

