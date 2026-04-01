Снощната церемония на розата - най-емоционалната част от романтичното риалити „Ергенът“ отново породи напрежение, сълзи и неочаквани обрати сред участниците.

Три дами напуснаха завинаги имението на любовта – след като не получиха рози от ергените.

Но въпреки тъгата, която съпътства този ритуал, винаги има нещо, което неизменно впечатлява - безупречната визия на дамите.

Всяка от участничките се появява, облечена в елегантна официална рокля, подчертаваща индивидуалния ѝ стил и характер. Дълги сатенени силуети, ефирни материи, бляскави детайли и внимателно подбрани цветове превръщат вечерта в истинско модно ревю. Дори в най-напрегнатите мигове, когато емоциите са на ръба, дамите запазват изящество и увереност.

Във вчерашния епизод три дами впечатлиха със стилната си визия. Те бяха заложили на ефирни червени рокли – които ги открояваха от останалите.

Любомира

Любомира е добре позната от четвърти сезон на романтичното риалити „Ергенът“. Тя беше едно от най-ярките присъствия в сезона и успя да завладее сърцето на Виктор. Двамата напуснаха предаването като двойка, с обещание да задълбочат отношенията си извън камерите, но това не се случи. И днес Любомира отново търси любовта.

На церемонията на розата тя се появи с стилна, къса сатенена рокля в ярък червен цвят. Интересната асиметрична кройка придаде допълнителен шик на цялостната визия.

Мартина

Тя също е участничка в сезон 4 на „Ергенът“ и бе една от любимките на Мартин. Тук е, за да намери това, което ѝ липсва в момента в живота – любовта.

Мартина успя бързо да се ориентира в обстановката – и дори вече е сред фаворитките на ергена Крис. Двамата дори галено се обръщат един към друг с думите „любов моя“.

Във вечерта на церемонията Мартина се появи с дълга до земята рокля, обсипана с блестящи пайети. Дълбокото деколте и разголените рамене и страничната цепка придадоха допълнително секси излъчване.

Доника

Психоложката се открои от останалите с ефирна, яркочервена рокля. Дантелени елементи изграждаха горната част на дрехата, а надолу тя падаше свободно до земята. Допълнителни интересни компоненти бяха смелата цепка и голият гръб.

Доника получи роза, буквално в последния момент, от Кристиян.

Любомира и Мартина притежаваха специалните черни рози, които им гарантираха оставане в шоуто.

