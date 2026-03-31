„Ергенът“ е романтично шоу – в което ставаме свидетели не само на страсти и драми, но и на истински бисери на словото. От неволни гафове до остроумни подмятания, участниците превръщат дори и най-напрегнатия момент в забавен.

Ето кои са най-забавните и остроумни изказвания в епизод 21 на романтичното риалити.

Елизабет за Крис: „Ние сме живото доказателство, че между мъж и жена може да има приятелство.“

„100 % е направил някоя глупост, но аз ще се опитам да я оправя.“

Цветелина Велева: „Ние на обяд се напихме и сега сме на кокоси.

Към Елизабет: „За конкретен мъж ли идваш? Или идваш да пробваш и тримата?

Елеонора: „Защо, за бога, има толкова момичета!“

Марин за Елизабет: „Много красиво момиче, със сигурност привлича окото.“

Михаела: „Усещам Марин малко отдръпнат, не знам на какво се дължи това.“

Доника за Крис: „Напоследък разговорите ни са много оскъдни. Бизнес, все едно.“



„Приключенец съм по дух.“

Елизабет за Марин: „Моят човек отива на среща под носа ми?“

Цветелина Велева към Елизабет: „Трябва да си нащрек. Докато се обърнеш, ще има и сватба, и деца.“

„Според мен мъжете се радват на нови автомобили, радват се и на нови жени.“

Санта китана към Марин: „Усещах мокрия поглед, който ти хвърля.

Марин за Алия: „На този етап единственото, което мога да осигуря за Алия е една емоционална сигурност. И ако фокусът ми се измести към друга жена, тя ще е първата, която ще разбере.“

Крис за Елизабет: „Тя е войник. Мислех, че ще е притеснена, че ще трябва да я успокоявам. Но не – тя е пушка!“

Елеонора за Марин: „Той харесва възрастни жени.“

Марин към Елизабет: „Понякога мъжете имаме нужда от сигнали.“

