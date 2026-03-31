„Ергенът“ е романтично шоу – в което ставаме свидетели не само на страсти и драми, но и на истински бисери на словото. От неволни гафове до остроумни подмятания, участниците превръщат дори и най-напрегнатия момент в забавен.
Ето кои са най-забавните и остроумни изказвания в епизод 21 на романтичното риалити.
Елизабет за Крис: „Ние сме живото доказателство, че между мъж и жена може да има приятелство.“
„100 % е направил някоя глупост, но аз ще се опитам да я оправя.“
Цветелина Велева: „Ние на обяд се напихме и сега сме на кокоси.
Към Елизабет: „За конкретен мъж ли идваш? Или идваш да пробваш и тримата?
Елеонора: „Защо, за бога, има толкова момичета!“
Марин за Елизабет: „Много красиво момиче, със сигурност привлича окото.“
Михаела: „Усещам Марин малко отдръпнат, не знам на какво се дължи това.“
Доника за Крис: „Напоследък разговорите ни са много оскъдни. Бизнес, все едно.“
Стоян: „Приключенец съм по дух.“
Елизабет за Марин: „Моят човек отива на среща под носа ми?“
Цветелина Велева към Елизабет: „Трябва да си нащрек. Докато се обърнеш, ще има и сватба, и деца.“
„Според мен мъжете се радват на нови автомобили, радват се и на нови жени.“
Санта китана към Марин: „Усещах мокрия поглед, който ти хвърля.
Марин за Алия: „На този етап единственото, което мога да осигуря за Алия е една емоционална сигурност. И ако фокусът ми се измести към друга жена, тя ще е първата, която ще разбере.“
Крис за Елизабет: „Тя е войник. Мислех, че ще е притеснена, че ще трябва да я успокоявам. Но не – тя е пушка!“
Елеонора за Марин: „Той харесва възрастни жени.“
Марин към Елизабет: „Понякога мъжете имаме нужда от сигнали.“
Още любопитни моменти от шоуто - гледайте във видеото:
