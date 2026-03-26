Смях до сълзи, неловки моменти и реплики, които ще помним дълго след края на предаването! В „Ергенът“ драмата върви ръка за ръка със... забавлението. От объркани обяснения до неочаквано откровени признания – участниците отново доказват, че освен любов, в имението има и солидна доза хумор.

Кои реплики се превърнаха в най-култовите?

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Бисерите от епизод 20 на „Ергенът“ 5

Любомира

„Аз им казах: „Момичета, той си е затворил сергията“... И Мартина пристига, и сергията рязко отваря!“

Мартина

„Какъв пазар, бе, Бубе… Той за мен така го отвори!“

Марин

„Алия, тази опасна тигрица… сигурен бях, че скоро ще ми скрои нещо интересно…“

Елеонора

„Сядаме на срещата и се… изяждаме!“

Татяна

„Малки крачици, но няма никакъв проблем да съм гола до 10-та минута.“

„Намците в Полша са влезнали малко по-дискретно, отколкото Мартина в нашата компания.“

Илияна към Стоян

„Песента прилича на тебе.“

Снимка: Филип Станчев

Марин

„Чувствам се като развързано куче!“

Стоян за Симона

„Кефи ме да се шегуваме, ама в един момент малко почва да ми бие на пети клас, втория срок.“

Симона към Стоян

„Харесвам някой да ми е в краката.“

Вижте още в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER