КОЛЕГИ В СЪНЯ - Какво означава?

Влияние на чуждото мнение:

Ако сънувате колега или колектив, това може да е знак, че се влияете прекалено много от мнението на хората около вас.

Незавършена работа:

Сънуването на бивши колеги може да означава, че имате усещането за недовършена работа, че сте пропуснали да върнете дълг или се чувствате задължени на някого.