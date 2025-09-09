Сънували сте планина, но не знаете какво означава това? В нашия съновник можете да намерите подробни тълкувания и символика на сънищата.

ПЛАНИНА В СЪНЯ - Какво означава?

Изкачване на планина:

Това е знак за успех, постижения и признание на усилията, които полагате.

Планината като цяло: