Сънувате, че правите вълнуващ секс, но не можете да разгадаете скритата символика на този сън? В нашия съновник можете да намерите подробни тълкувания на вашите сънища.

СЕКС В СЪНЯ - Какво означава?

Сънувате, че правите секс:

  • Ще преживеете силни емоции или страстен момент.
  • Потиснати желания, нужда от близост.
  • Очакват ви важни промени в личния живот.

Секс с бивш партньор:

  • Неразрешени чувства от миналото.
  • Сравнение с настоящата връзка.
  • Желание да затворите емоционална глава.

Секс с непознат:

  • Търсите нови преживявания.
  • Желание за разнообразие и емоционална свобода.
  • Липса на стабилност в настоящите отношения.

Секс с човек от същия пол: 

  • Самоприемане, вътрешен баланс.
  • Желание да развиете качества, които притежава този човек.
  • Време за личностно израстване.

Повече от поредицата ни "Съновник на деня" - вижте тук:

Съновник: Падащи зъби в съня - какво означава

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

 

 

 

 