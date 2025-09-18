На 21 септември 2025 г. в 22:54 ч. в България ще настъпи новолуние в знака Дева, съпроводено от частично слънчево затъмнение. Това астрономическо явление ще ни подтикне да обърнем внимание на детайлите в живота си и да направим малки, но важни промени, сочи информация на Time and Date.

Новолунието е символ на ново начало. Това е подходящо време да посеем семената на бъдещи успехи. Комбинацията с практичната енергия на Девата насочва към ред, дисциплина и грижа за здравето.

Подреждане и нови навици

Според астролози този период е идеален за започване на нещо ново – било то здравословен режим, нова рутина или промени в работната среда. Девата е знак, свързан с реда, и затова новолунието ще даде енергия за изчистване на хаоса – в дома, в мислите и дори в отношенията. Времето около 21 септември е благоприятно за малки, практични стъпки, които ще имат дългосрочен ефект, сочи Astro Script.

Влияние върху емоциите

Новолунието може да създаде усещане за напрежение, тъй като съвпада със слънчево затъмнение. Възможно е хората да се чувстват по-чувствителни и изискващи към себе си и околните. Важно е да не се претоварваме и да подходим към задачите си с повече спокойствие и търпение. Девата ни напомня, че прогресът идва бавно и чрез постоянство.

Какво е добре да направим на новолунието?

Започнем нов хранителен или спортен режим;

Изчистим пространството си от излишни вещи;

Създадем план за идните месеци, стъпка по стъпка;

Обърнем внимание на малките неща, които ни носят радост и баланс.

