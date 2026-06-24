На 29 юни 2026 г. небето ще поднесе едно от най-красивите си зрелища за годината – розово пълнолуние, известно като Ягодова луна. Въпреки името си, явлението няма да оцвети Луната в розово или червено, но въпреки това ще бъде впечатляваща гледка, видима с просто око от цяла България.

След лятното слънцестоене на 21 юни това официално е първото пълнолуние за лятото.

Според астрономическите данни на Zendar Universe пълната фаза на Луната ще настъпи на 29 юни в 23:57 координирано универсално време (02:57 ч. на 30 юни за България), което означава, че най-доброто време за наблюдение у нас ще бъде вечерта на 29 юни и в ранните часове на 30 юни, когато Луната ще бъде ниско над хоризонта и ще изгрява в югоизточна посока.

Защо се нарича „Ягодова луна“?

Името не идва от цвета на Луната, а от традиции на коренните народи в Северна Америка. То е свързано с периода на узряване на дивите ягоди в началото на лятото.

Исторически различни култури са давали имена на пълнолунията според сезоните и земеделските цикли – така Ягодовата луна бележи първите реални летни плодове и началото на периода на изобилие.

Важно уточнение: въпреки популярните изображения в социалните мрежи, Луната няма да изглежда розова, а ще има обичайния си сребрист цвят, понякога с леко златист или оранжев оттенък при изгрев заради атмосферата.

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Ще я видим ли в България?

Явлението ще бъде видимо от цялата страна. През 2026 г. Ягодовата луна ще се наблюдава ниско над хоризонта, което създава т.нар. „лунна илюзия“ – оптичен ефект, който кара Луната да изглежда по-голяма, отколкото е в действителност.

Най-добро време за наблюдение ще бъде по време на залеза на 29 юни и първите часове след това. Оглеждайте се в югоизток при изгряване. При ясно време ще изглежда по-голяма и по-топла на цвят близо до хоризонта.

За по-ясно наблюдение бъдете на открити места – полета, планински райони или морския бряг, където хоризонтът е чист.

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Има ли астрологично значение?

В астрологията пълнолунието се възприема като момент на завършване, кулминация и емоционално осъзнаване – период, в който процеси, започнали около новолуние, достигат своя пик.

Ягодовата луна традиционно се свързва с:

прибиране на „плодовете“ от положени усилия

завършване на цикли

емоционално освобождаване и яснота

Астрономически погледнато, това е напълно нормално пълнолуние, което се случва веднъж месечно, когато Земята е между Слънцето и Луната и тя е изцяло осветена.

Следващото пълнолуние ще бъде едва след месец - на 29 юли - още наречена „Еленова луна“.

Ритуалите, практикувани под тази луна, често се фокусират върху издръжливостта и увереността, необходими за постигане на траен напредък. Тези ритуали отразяват постепенното укрепване, наблюдавано в природата, насърчавайки баланса и стабилността. Тази луна подкрепя замислената оценка на целите и решителността, необходима за продължаване на преследването им.