На 27 август 2025 г. е възможно да се появят повече напрежение и страсти в отношенията. Въпреки това моментът е чудесен за споделено време със семейството и близките, защото разговорите и топлите жестове могат да върнат хармонията.

Хороскопът на Алена за 27 август. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

От вас зависи как ще прекарате почивния си ден, дори и ако сте заети с бизнес дела. По-добре е да си дадете почивка и да сте с близките си, а вечерта да се отдадете на романтика и интимни мигове.

ТЕЛЕЦ

През целия ден сте уморени и нямате желание за развлечения с любимите си хора, заради напрегнатата седмица. Не пропускайте романтичните мигове, защото ще съжалявате. Колкото и да сте уморени, сексът ще ви зареди с нови сили и ще остави незабравима следа у вас.

БЛИЗНАЦИ

Отпадналостта ви заради преумората през деня ще изчезне, ако се отдадете на заслужени приятни разговори на вечеря с чаша червено вино, на романтични мигове с любимия си. Сексът със сигурност ще ви зареди с нови сили и добро настроение.

РАК

Семейните жени да се отдадат на чувствата си. Несемейните жени да очакват романтична среща. Сексуалните ви отношения са на ниво. Не пропускайте да се отдадете на вечерни сексуални наслади, които ще ви заредят с добро настроение.

ЛЪВ

В личния живот са възможни измами. Ново запознанство и в този ден ще завърши с разочарование. Ще ви ласкаят и ухажват, докато се поддадете и отидете на среща. Пазете се от вечеря в дома на новите си познати, защото със сигурност ще завърши със секс, който след време ще ви накара да страдате.

ДЕВА

Новите любовни връзки ще ви донесат само разочарования, мили жени. Ако решите да пречупвате любовта си през нейната материална стойност, няма да бъдете обичани. Няма как да си купите секс и любов, ако искате да е истинска.

ВЕЗНИ

Имате възможност да поправите грешките в личният си живот. Пазете се от нови запознанства, които ще ви разочароват. Ако имате намерение да се отдадете на сексуални удоволствия, ще се окажете разочаровани от студенината на интимният си партньор.

СКОРПИОН

Вечерта се приберете при любимия си и му предложете да излезете на вечеря или да отидете на гости. Създайте романтична обстановка, ако искате да изживеете първите сексуални удоволствия с новите си партньори.

СТРЕЛЕЦ

Вечерта останете сред семейството си. Личните отношения са отново проблемни, защото вместо да сте сами с любимите си, сте поканили приятелки на гости. Не очаквайте разбиране от страна на интимния си партньор, нито намерение да се отдадете на сексуални удоволствия, които не са взаимно желани.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Несемейните жени не трябва да очакват от новите запознанства да прераснат в сериозна интимна връзка. По-добре изчакайте. При семейните жени изневярата е причина за проблеми в семейството.

ВОДОЛЕЙ

Възможно е ново романтично запознанство, но не бързайте да се влюбвате, защото последствията ще са неприятни. Ще постигнете съгласие и ще си възвърнете любовта на интимния партньор. Можете да се отдадете на сексуални удоволствия.

РИБИ

През целия почивен ден ще се чувствате добре сред семейството си. Самотните жени да внимават, защото запознанствата може да се окажат неподходящи. Разочарованията ще са бързи и болезнени.

