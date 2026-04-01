Въпреки че и мъжете клюкарстват, жените са по-склонни да го правят. Всъщност дамите използват клюките като тактика срещу потенциалните съпернички, с които се съревновават за мъжкото внимание. 

Жените клюкарстват повече за външния вид на другите жени, докато мъжете злословят за материалното благосъстояние (например богатство) и физическия атлетизъм на техните конкуренти в битката за сърцата на слабия пол.

Клюките в офиса са полезни за екипа

Резултатите са от проучване на Адам Дейвис от Университета на Отава в Канада, което е обхванало 290 хетеросексуални канадци на възраст между 17 и 30 години. Участниците са попълнили различни въпросници за конкурентоспособността и клюкарстването за другите.

Изследването установява, че хората, които са по-конкурентно настроени към представители на собствения си пол, имат по-голяма склонност към клюкарстване. 

Проучването установява още, че жените имат по-голяма склонност да клюкарстват от мъжете, като същевременно се наслаждаваха повече на това и виждат по-голяма полза от участието в подобни разговори. 

По-вероятно е обаче мъжете да клюкарстват за постиженията на другите. Такива разговори сред жените често са насочени към външния вид на останалите.

Защо жените обичат да клюкарстват

Жените смятат, че клюките имат по-голяма социална стойност, което може да им позволи да се сдобият с повече информация за възможните конкурентки в битката за намиране на партньор. Това също така може да им помогне да усъвършенстват способността им да клюкарстват в бъдеще.

Според Дейвис тези открития доказват, че клюкарстването е вътрешно-сексуална тактика на конкуренцията, която съответства на еволюционните предпочитания на жените и мъжете. То също така отразява различните стратегии, използвани от представителите на двата пола в търсенето на подходящи партньори.

Пълните резултати от научното изследване са публикувани в списание "Evolutionary Psychological Science".