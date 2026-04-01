Въпреки че и мъжете клюкарстват, жените са по-склонни да го правят. Всъщност дамите използват клюките като тактика срещу потенциалните съпернички, с които се съревновават за мъжкото внимание.

Жените клюкарстват повече за външния вид на другите жени, докато мъжете злословят за материалното благосъстояние (например богатство) и физическия атлетизъм на техните конкуренти в битката за сърцата на слабия пол.

Резултатите са от проучване на Адам Дейвис от Университета на Отава в Канада, което е обхванало 290 хетеросексуални канадци на възраст между 17 и 30 години. Участниците са попълнили различни въпросници за конкурентоспособността и клюкарстването за другите.

Снимка: iStock

Изследването установява, че хората, които са по-конкурентно настроени към представители на собствения си пол, имат по-голяма склонност към клюкарстване.

Проучването установява още, че жените имат по-голяма склонност да клюкарстват от мъжете, като същевременно се наслаждаваха повече на това и виждат по-голяма полза от участието в подобни разговори.

По-вероятно е обаче мъжете да клюкарстват за постиженията на другите. Такива разговори сред жените често са насочени към външния вид на останалите.

Жените смятат, че клюките имат по-голяма социална стойност, което може да им позволи да се сдобият с повече информация за възможните конкурентки в битката за намиране на партньор. Това също така може да им помогне да усъвършенстват способността им да клюкарстват в бъдеще.

Според Дейвис тези открития доказват, че клюкарстването е вътрешно-сексуална тактика на конкуренцията, която съответства на еволюционните предпочитания на жените и мъжете. То също така отразява различните стратегии, използвани от представителите на двата пола в търсенето на подходящи партньори.

https://ladyzone.bg/zdrave/eto-zashto-zhenite-obichat-da-kljukarstvat.html

Пълните резултати от научното изследване са публикувани в списание "Evolutionary Psychological Science".