Чувате колегите да шепнат в коридора, да мърморят в стаята за почивка, да си пишат съобщения след срещи – и по този начин правят нещо, което мнозина смятат за неприлично: клюкарстват. Но това, което дълго време се смяташе за лоша форма, очевидно изпълнява важна функция. Клюкарството не е просто отрова за работната среда - то дори може да укрепи екипите и да има здравословен ефект!

Списанието „Psychologie Heute“ е съставило шестте най-важни функции, които клюкарството изпълнява на работното място:

1. Събиране на информация

Новите служители са склонни първо да слушат. Какъв е шефът? Кой взема решенията? Кой е приятел с кого? Клюките им помагат да разберат невидимата мрежа от взаимоотношения в офиса. Изследователите наричат ​​това социална ориентация. Служителите сравняват своите възприятия за колегите си. Това води до споделени оценки – а понякога дори и до корекции.

2. Изграждане на доверие

Споделянето на нещо поверително демонстрира близост. Шепотът помежду им може да създаде връзка. Той насърчава чувството за споделено преживяване. Психолозите виждат това като важно социално „лепило“. Отвореността сигнализира: „Вярвам ти.“ Клюките могат дори да укрепят взаимоотношенията.

3. Освобождаване на напрежението

Не всеки проблем може да бъде решен на среща. Хората, които са разстроени от дадено решение, често първо говорят с колега. Това осигурява облекчение. Вместо да се позволи на конфликтите да ескалират открито, те се решават в по-малка група. Това може да намали напрежението.

Ами ако хората клюкарстват за вас?

„Да се ​​говори за теб е част от работата“, казва професорът по психология Мириам Бехтолд пред Bild.de. Мениджърите трябва да очакват да бъдат обект на разговор – дори негативен. Бехтолд съветва да се запази спокойствие. Не всеки слух трябва да бъде незабавно потушен. Важното е да се приема критиката сериозно и да се търси диалог. Всеки, който стане обект на клюки, трябва да проучи дали има някаква истина в това. И ако не, да се запази спокойствие. Винаги ще има клюки в офиса – понякога болезнени, понякога обединяващи. Важното е как екипите се справят с тях.

4. Укрепване на морала

Когато някой наруши правилата или се държи несправедливо, това се обсъжда. По този начин колегите се споразумяват за споделените ценности – кое е приемливо и кое не. Говоренето за отсъстващи колеги създава социални норми. Екипите определят кое поведение приемат.

5. Създаване на чувство за принадлежност

Съвместното оплакване може да засили чувството за общност. Тези, които принадлежат, могат да се включат в разговора. Тези, които са изключени, бързо го усещат. Това може да обедини хората, но може и да ги изключи.

6. Оказване на влияние

Тези, които говорят за другите, оформят техния имидж. Клюките могат да навредят на кариерата, но могат да помогнат и за разкриването на проблеми. Тонът е от решаващо значение. Има тънка граница между конструктивния обмен и клеветата.

