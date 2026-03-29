Стереотипът, че жените са много по-приказливи от мъжете, е широко разпространен в много култури, но широко отразено проучване на изследователи от Университета на Аризона през 2007 г. опроверга твърдението, установявайки, че мъжете и жените изричат ​​приблизително еднакъв брой думи на ден – около 16 000.

Ново, по-мащабно продължение на това проучване обяснява по-подробно, предполагайки, че жените може да са по-приказливият пол, но само през определен период от живота.

„Съществува силно междукултурно предположение, че жените говорят много повече от мъжете“, каза съавторът на изследването Колин Тидуел, докторант по клинична психология в Университета на Алабама. „Искахме да видим дали това предположение е валидно, когато бъде емпирично проверено.“

Изследователите установили, че жените на възраст между 25 и 64 години – етапите от ранната и средната зряла възраст – изговарят средно с около 3000 думи повече на ден от мъжете си колеги. Не са наблюдавани значителни полови разлики в другите възрастови групи на проучването: юношество (от 10 до 17 години), навлизаща зряла възраст (от 18 до 24 години) и по-напреднала зряла възраст (65 и повече години).

Изследователите също така открили, че хората като цяло може да стават по-малко приказливи, откритие, което те подозират, че е свързано с нарастваща зависимост от дигиталната комуникация. Техните открития са публикувани в Journal of Personality and Social Psychology.

Преразглеждане на въпроса

През 2007 г. психологът от Университета на Алабама Матиас Мел тества общоприетото предположение, че жените са много по-приказливи от мъжете, като анализира данни, събрани от 500 участници в проучването от мъжки и женски пол, които са носили преносимо записващо устройство, наречено EAR – Електронно активиран рекордер – което се включва на произволни интервали, за да записва откъси от ежедневни разговори.

Използвайки тези аудио файлове, Мел разработил оценки за броя думи, изговаряни от човек на ден. Когато анализът му не разкрил значителна разлика между половете, провокативното откритие –публикувано в списание Science – попаднало в националните заглавия. Но проучването предизвикало и критики поради ограниченията си: участниците му били почти изцяло в колежанска възраст и повечето живели в един и същи град – Остин, Тексас.

Осемнадесет години по-късно, Мел и неговите сътрудници – включително Тидуел; Валерия Пфайфер, постдокторант по психология в Университета на Алабама; и Александър Данвърс, бивш постдокторант в Университета на Алабама – се стремят да възпроизведат оригиналните открития с по-голяма и по-разнообразна извадка. Те анализират 630 000 EAR записа от 22 отделни проучвания, проведени в четири държави, с участници на възраст от 10 до 94 години. Проучването включва 2197 души – четири пъти повече от първоначалното проучване.

Значителна разлика между половете се наблюдава само за една възрастова група: тези на възраст от 25 до 64 години, възрастов диапазон, който липсва в първоначалното проучване на студенти. Докато жените във възрастовата група от ранна до средна зряла възраст изричат ​​средно по 21 845 думи на ден, мъжете изричат ​​18 570.

Изследователите не знаят със сигурност защо жените са по-приказливият пол през близо 40-годишния период между 25 и 64 години, но казват, че една от възможностите е, че това са годините, в които се отглеждат деца, и жените, може да говорят повече от мъжете с децата си през този период.

„Разликите, свързани с пола, в отглеждането на деца и грижите за семейството са една от възможностите, които биха могли да обяснят тази разлика“, каза Мел, старши автор на изследването и професор в катедрата по психология на Университета на Албърта. „Ако биологични фактори като хормоните бяха основната причина, значителна разлика между половете би трябвало да е налице и сред по-възрастните. Ако обществените генерационни промени бяха движещата сила, би трябвало да има постепенно нарастваща разлика между половете при по-възрастните участници. Нито едното, нито другото обаче не беше така.“

И мъжете, и жените говорят по-малко

Въпреки че жените може да са по-приказливи от мъжете в определени моменти от живота, Мел каза, че е важно да се отбележи, че има значителни вариации между индивидите и от двата пола. Най-малко приказливият човек в проучването – мъж – е изричал приблизително 100 думи на ден, докато най-многословният участник – също мъж – е изричал повече от 120 000.

„Ние, хората, сме много по-различни индивидуално, отколкото двата пола систематично“, каза Мел.

При разглеждане на целия спектър от участници в проучването, независимо от пол или възраст, изследователите също така установиха, че средният брой думи, изговаряни на ден, изглежда е намалял през годините. Данните, анализирани за проучването, са събрани между 2005 и 2018 г., като през този период средният брой думи, изговаряни на ден, е спаднал от около 16 000 на около 13 000.

„Направихме пълен анализ, като разгледахме през коя година са събрани данните и установихме, че наистина средно 300 изговорени думи годишно изчезват“, каза съавторът на изследването Пфайфър.

Необходими са допълнителни изследвания, за да се определи причината за спада, но увеличаването на цифровите комуникационни инструменти, включително текстовите съобщения и социалните медии, вероятно е част от уравнението, каза Мел.

