Въпросът за разликата в заплащането между половете остава един от най-обсъжданите социално-икономически проблеми на нашето време. Въпреки напредъка в равенството на възможностите, статистиката показва, че жените все още получават по-ниско възнаграждение от мъжете в повечето сектори, както в България, така и по света.

Данните - ето къде стоим днес

Според последните данни на Евростат, разликата в заплащането между половете в Европейския съюз е средно около 12,7%. В България тя е малко по-ниска – около 11%, но все пак остава значима. Това означава, че за всеки лев, който получава един мъж, жената на същата или сходна позиция взима средно 89 стотинки.

Разликата се наблюдава най-вече в частния сектор и при по-висококвалифицираните професии – мениджърски, ИТ и инженерни позиции. В държавната администрация и в традиционно „женски“ сфери като образование и здравеопазване, заплащането между половете е по-балансирано, макар и често по-ниско като абсолютна стойност.

Причините – сложен баланс между структура и стереотипи

Икономистите обясняват разликата с комбинация от фактори:

Професионална сегрегация – жените по-често избират професии с по-ниско заплащане, като образование и социални дейности.

– жените по-често избират професии с по-ниско заплащане, като образование и социални дейности. Прекъсване на трудовия стаж – майчинството и грижата за семейството често прекъсват кариерата на жените, което влияе върху кариерното израстване.

– майчинството и грижата за семейството често прекъсват кариерата на жените, което влияе върху кариерното израстване. Преговорни различия – проучвания показват, че жените по-рядко преговарят за по-високи заплати в сравнение с мъжете.

– проучвания показват, че жените по-рядко преговарят за по-високи заплати в сравнение с мъжете. Стереотипи и предразсъдъци – в някои компании все още съществуват неявни нагласи, че мъжете са по-подходящи за ръководни постове или „по-стабилни“ служители.

Снимка: Instagram - shopov/iStock

Какво се прави и какво предстои

Много компании вече предприемат активни стъпки за постигане на равнопоставеност – въвеждат политики за прозрачност на заплащането, равен достъп до повишения и гъвкаво работно време, което улеснява съчетаването на професионалния и личния живот.

От 2026 г. новата директива на ЕС ще задължи работодателите с над 100 служители да публикуват информация за разликата в заплатите между половете – мярка, която цели да стимулира по-справедливи практики.

Въпросът кой взима по-високи заплати няма еднозначен отговор, защото статистиката сочи, че това все още са мъжете, но тенденцията бавно се променя.

