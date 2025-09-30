Фразата „Една ябълка на ден държи доктора далеч от мен“ не е случайна. Ябълките са едни от най-достъпните и полезни плодове, а редовната им консумация носи редица ползи за здравето. Ето какво съдържа една средно голяма ябълка заедно с кората:

Калории: 95

Протеини: 0.5 г

Въглехидрати: 25 г

Захари: 19 г

Фибри: 4.4 г

Витамин C: 9% от дневната нужда

Вода: 86%

Ябълките съдържат и фитохимикали (кверцетин, катехин, хлорогенна киселина, епикатехин) с мощно антиоксидантно действие.

От подобряване на храносмилането до защита срещу хронични заболявания като диабет и сърдечни болести – ябълките са чудесна идея за похапване.

Подпомагат здравето на сърцето

Ябълките (особено с кората) са богати на фибри, полифеноли и други хранителни вещества, които поддържат сърдечно-съдовата система. Изследванията показват, че ежедневната консумация на ябълка намалява риска от сърдечни заболявания, висок холестерол и високо кръвно налягане. Данните сочат, че яденето на ябълка на ден е свързано с 27% по-нисък риск от смърт поради инсулт и 25% по-нисък риск от смърт от сърдечни болести, пише health.com.

Подобряват храносмилането

Ябълките са отличен източник на пектин – разтворими фибри, които:

подпомагат оформянето на по-меки и лесни за изхвърляне изпражнения;

действат като пребиотик, стимулирайки полезните бактерии в червата.

Помагат да контролираме теглото

Ябълките са нискокалорични, но съдържат много вода и фибри, които засищат и намаляват дневния калориен прием. Проучвания показват, че хора, които редовно консумират ябълки, губят повече тегло в дългосрочен план и имат по-нисък индекс на телесна маса.

Намаляват риска от диабет

Дори една ябълка седмично може да намали риска от диабет с 3%. Това се дължи на флавоноидите (като кверцетин), които подобряват инсулиновата чувствителност и забавят усвояването на въглехидрати, предотвратявайки резки пикове на кръвната захар.

Намаляват риска от рак

Ябълките са богати на антиоксиданти, които неутрализират свободните радикали. Фитохимикалите в тях могат да забавят растежа и деленето на раковите клетки.



Защитават мозъчните клетки

Антиоксидантите в ябълките, особено кверцетинът, могат да защитят мозъчните клетки от оксидативен стрес и да намалят риска от болестта на Алцхаймер.

