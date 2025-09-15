Ябълките са полезни, но някои сортове са много по-полезни от други. Каква сила има в плодовете и кой сорт е най-здравословен?

Ябълките ли са най-здравословният плод?

"Благодарение на своите витамини, вторични растителни вещества и фибри явбълките са наистина много здравословни", споделя диетологът д-р Матиас Ридл. Ябълките са сред плодовете, които са умерено богати на захар. Това означава, че от тях могат да се консумират и по-големи количества, без плодовата захар да е проблем. 

Просто правило показва кои сортове ябълки са особено здравословни

"Старите сортове ябълки са по-здравословни от тези, отглеждани заради произхода", казва специалистът. Такива например са:

  • "Berlepsch"
  • "Boskoop"
  • "Cox Orange"
  • "Idared"

 

Кой плод е по-здравословен зависи и от количеството полифеноли. Вторичните растителни вещества се използват най-често в  отглеждани сортове като "Jonagold", "Granny Smith" или "Pink Lady". Полифенолите правят ябълките кисели и заради тях покафеняват по-бързо. Те могат да предизвикат и някои алергии. 

Стари и нови сортове ябълки 

СТАРИ:

  • „Berlepsch“ - известен още като ябълка Хоенцолерн; малък до среден размер; червен цвят 
  • „Boskoop“ - един от основните сортове ябълки в Европа
  • „Cox Orange“ - малък до среден размер; светложълт основен цвят
  • „Idared“ - кисело-сладък вкус, плодовете с доста големи размери имат маса най-малко 100 грама
  • „Alkmene“ - традиционен десертен сорт
  • „Goldparmäne“ - сорт от 1510 г., малки плодове със златиста кожа и червени ивици

НОВИ:

  • „Jonagold“ - кръстоска на сортовете Джонатан и Златна превъзходна
  • „Golden Delicious“ - средни до големи плодове със зелено-жълт цвят
  • Gala“ - сладък вкус, хрупкава текстура и висок добив
  • „Granny Smith“ - създаден през 1868 г. в Австралия
  • „Pink Lady“ - нов къснозреещ сорт ябълки, въведен през 1979 г. 

