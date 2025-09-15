Ябълките са полезни, но някои сортове са много по-полезни от други. Каква сила има в плодовете и кой сорт е най-здравословен?

Ябълките ли са най-здравословният плод?

"Благодарение на своите витамини, вторични растителни вещества и фибри явбълките са наистина много здравословни", споделя диетологът д-р Матиас Ридл. Ябълките са сред плодовете, които са умерено богати на захар. Това означава, че от тях могат да се консумират и по-големи количества, без плодовата захар да е проблем.

Просто правило показва кои сортове ябълки са особено здравословни

"Старите сортове ябълки са по-здравословни от тези, отглеждани заради произхода", казва специалистът. Такива например са:

"Berlepsch"

"Boskoop"

"Cox Orange"

"Idared"





Кой плод е по-здравословен зависи и от количеството полифеноли. Вторичните растителни вещества се използват най-често в отглеждани сортове като "Jonagold", "Granny Smith" или "Pink Lady". Полифенолите правят ябълките кисели и заради тях покафеняват по-бързо. Те могат да предизвикат и някои алергии.

Стари и нови сортове ябълки

СТАРИ:

„Berlepsch“ - известен още като ябълка Хоенцолерн; малък до среден размер; червен цвят

- известен още като ябълка Хоенцолерн; малък до среден размер; червен цвят „Boskoop“ - един от основните сортове ябълки в Европа

- един от основните сортове ябълки в Европа „Cox Orange“ - малък до среден размер; светложълт основен цвят

- малък до среден размер; светложълт основен цвят „Idared“ - кисело-сладък вкус, плодовете с доста големи размери имат маса най-малко 100 грама

- кисело-сладък вкус, плодовете с доста големи размери имат маса най-малко 100 грама „Alkmene“ - традиционен десертен сорт

- традиционен десертен сорт „Goldparmäne“ - сорт от 1510 г., малки плодове със златиста кожа и червени ивици

НОВИ:

„Jonagold“ - кръстоска на сортовете Джонатан и Златна превъзходна

- кръстоска на сортовете Джонатан и Златна превъзходна „Golden Delicious“ - средни до големи плодове със зелено-жълт цвят

- средни до големи плодове със зелено-жълт цвят „ Gala “ - сладък вкус, хрупкава текстура и висок добив

“ - сладък вкус, хрупкава текстура и висок добив „Granny Smith“ - създаден през 1868 г. в Австралия

- създаден през 1868 г. в Австралия „Pink Lady“ - нов къснозреещ сорт ябълки, въведен през 1979 г.

