"Благодарение на своите витамини, вторични растителни вещества и фибри явбълките са наистина много здравословни", споделя диетологът д-р Матиас Ридл. Ябълките са сред плодовете, които са умерено богати на захар. Това означава, че от тях могат да се консумират и по-големи количества, без плодовата захар да е проблем.
Просто правило показва кои сортове ябълки са особено здравословни
"Старите сортове ябълки са по-здравословни от тези, отглеждани заради произхода", казва специалистът. Такива например са:
- "Berlepsch"
- "Boskoop"
- "Cox Orange"
- "Idared"
Кой плод е по-здравословен зависи и от количеството полифеноли. Вторичните растителни вещества се използват най-често в отглеждани сортове като "Jonagold", "Granny Smith" или "Pink Lady". Полифенолите правят ябълките кисели и заради тях покафеняват по-бързо. Те могат да предизвикат и някои алергии.
Стари и нови сортове ябълки
СТАРИ:
- „Berlepsch“ - известен още като ябълка Хоенцолерн; малък до среден размер; червен цвят
- „Boskoop“ - един от основните сортове ябълки в Европа
- „Cox Orange“ - малък до среден размер; светложълт основен цвят
- „Idared“ - кисело-сладък вкус, плодовете с доста големи размери имат маса най-малко 100 грама
- „Alkmene“ - традиционен десертен сорт
- „Goldparmäne“ - сорт от 1510 г., малки плодове със златиста кожа и червени ивици
НОВИ:
- „Jonagold“ - кръстоска на сортовете Джонатан и Златна превъзходна
- „Golden Delicious“ - средни до големи плодове със зелено-жълт цвят
- „Gala“ - сладък вкус, хрупкава текстура и висок добив
- „Granny Smith“ - създаден през 1868 г. в Австралия
- „Pink Lady“ - нов къснозреещ сорт ябълки, въведен през 1979 г.
