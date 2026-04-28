След естествено раждане, тялото преминава през множество промени. За много жени това включва и нещо, за което рядко се говори открито – стрес инконтиненция.

През 2026, за четвърта поредна година, се провежда кампанията с цел повече жени да бъдат насърчени да потърсят информация и медицинска помощ за този проблем. Често той се приема като „нормален“, но всъщност е лечим. Проучванията показват, че една от три жени изпитва симптоми на стрес уринарна инконтиненция в даден момент от живота си, но много от тях се колебаят да говорят за това или да потърсят решение. В рамките на кампанията всяка година се включват около 15 клиники в цялата страна, които предоставят информация и консултации, а целта е да се повиши обществената осведоменост за съвременните методи на лечение и да се намали стигмата около темата.

Какво е с трес инконтиненция?

Стрес инконтиненцията е състояние, при което се изпуска урина неволно при физическо усилие – като кашляне, кихане, смях, скачане, вдигане на тежко или дори просто ходене. Причината е в отслабване или увреждане на тазовото дъно и съединителните тъкани, които поддържат пикочния мехур и уретрата. Тези структури поемат огромно напрежение по време на естествено раждане, а след това често не се възстановяват напълно – особено без специализирана терапия.

Симптомите са:

неволно изпускане

често уриниране

силна и внезапна нужда от уриниране

нощно уриниране

постоянно отделяне на урина

непълно изпразване на пикочния мехур

Причината за възникването на пикочната стрес инконтиненция е нарушение на поддържащия апарат на пикочния мехур и уретрата и/или слабост на тазовата диафрагма.

Безплатните прегледи започват от 13 май 2026 г.

Трябва ли жените да живеят с този проблем и притесненията от него или има изход?

Д-р Денислава Казакова е специалист акушер-гинеколог, с над 9 г. опит в областта акушерствотои гинекологията. Нейната практика е изцяло посветена на грижата за женското здраве – от рутинната профилактика и диагностиката на гинекологични заболявания до проследяването на бременност. Завършва Медицински университет – София през 2017 г., а специалност „Акушерство и гинекология“ придобива през 2022 г. Член е на БЛС, БДАГ, Европейската Асоциация по гинекологична онкология - ESGO и др. Д-р Денислава Казакова отговаря на най-често задаваните въпроси, които могат да са от полза на жени, страдащи от стрес инконтиненция.

Истина ли е, че инконтиненцията е „нормална“ част от остаряването, или това е мит, който пречи на жените да търсят помощ?

Това е мит, който категорично пречи на жените да търсят помощ. Въпреки че рискът нараства с възрастта (заради хормонални промени и отслабване на тъканите), инконтиненцията е проблем, който се нуждае от внимание и адекватно лечение, и не е "нормална" и неизбежно съдба.

Колко често срещан е всъщност този проблем? Има ли млади жени, които се сблъскват с него, или е запазен само за периода в менопаузата?

Проблемът е изключително често срещан - една от всяка три жени ще се сблъска в някакъв етап от живота с него. Не е характерен само за менопаузата – много млади жени също се сблъскват с него, най-вече по време на бременност, след раждане или при интензивен спорт.

Вярно ли е, че само жените, които са раждали по естествен път, имат такива оплаквания?

Не е вярно. Въпреки че вагиналното раждане увеличава риска, жени, родили със секцио, както и жени, които никога не са раждали, също могат да имат инконтиненция. Причините могат да включват генетична предразположеност, наднормено тегло, хронична кашлица или хормонални фактори.

Кои са „червените флагове“? Кога еднократното изпускане се превръща в състояние, което изисква медицинска консултация?

Еднократно изпускане при боледуване, например грип, може да е случайност. Трябва да се обърне внимание обаче, когато има следните симптоми:

Изпускането стане редовно (дори няколко капки) при кихане, смях или вдигане на тежко.

(дори няколко капки) при кихане, смях или вдигане на тежко. Кара ви да си промените ежедневието - например спирате да спортувате.

Имате постоянни, спешни позиви за уриниране или усещане за парене.

Има ли неинвазивни методи за лечение, които не включват операция?

При леки и умерени форми на инконтиненция отговорът е „Да“. Има алтернативи, които включват лазерни процедури, електромагнитни столове за пасивна стимулация на тазовото дъно, биофийдбек терапия и специализирана физиотерапия. Лазерът Fotona TimeWalker® II IntimaLaser и Fotona StarFormer® IntimaWave® може да работи с двете дължини на вълната (Er:YAG и Nd:YAG). Това осигурява безопасни, неинвазивни и прецизни решения за широк спектър от гинекологични заболявания и интимна естетика. С помощта на индивидуалния поход към нашите пациенти, комплексния поглед върху всеки един проблем и емпатия се стремим да постигнем възможно най-оптимални резултати. Разбира се, когато това се случи аз като лекар изпитвам истинско удовлетворение от работата си.

Какво бихте казали на жена, която се притеснява да излезе на кино да гледа комедия или да отиде на фитнес заради този страх?

Бих ѝ казала: "Не си сама и няма от какво да се срамуваш. Това не е въпрос на лична хигиена или слабост, а анатомичен проблем, който има решение. Не позволявай на нещо, което е лечимо да ти отнеме радостта от живота – една консултация със специалист може да ти върне нормалното ежедневие."



Как инконтиненцията влияе на интимния живот? Това е тема, за която рядко се говори, но вълнува много двойки.

Инконтиненцията влияе силно психологически. Страхът от неволно изпускане по време на полов акт често води до тревожност, избягване на близост и рязък спад в либидото. Откритият разговор с партньора премахва напрежението, а консултацията с лекар решава етиологията.



Спортът – приятел или враг е той? Има ли упражнения, които трябва да избягваме, ако имаме слабо тазово дъно?

Спортът е приятел и враг. При инконтиненция временно могат да се ограничат високоинтензивни спортове, като скачане на въже, бягане, кросфит и вдигане на големи тежести. Приятели са плуването, пилатесът, йогата и колоезденето или спортове, които не създават рязко напрежение върху тазовото дъно.

Кегел упражненията – работят ли наистина и колко време трябва да сме упорити, преди да видим ефект?

Да, работят отлично, но само ако се изпълняват правилно - много жени стягат корема или бедрата вместо тазовото дъно. За да видите реален и траен ефект, е необходима упоритост – резултатите обикновено се усещат след 4 до 8 седмици ежедневни тренировки.



Има ли храни или напитки (например кафе или алкохол), които „дразнят“ пикочния мехур и влошават ситуацията?

Има такива. Храни и напитки, които могат да направят мехура свръхактивен са кофеинът (кафе, черен чай, енергийни напитки), алкохолът, газираните напитки, много пикантните храни и цитрусовите плодове.



Как да изберем правилната хигиена? Обикновените дамски превръзки подходящи ли са, или има специфични продукти, които дават повече сигурност и предпазват кожата?

Обикновените дамски превръзки за менструация не са подходящи. Менструалната кръв е по-гъста и се отделя по-бавно, докато урината е течна и излиза под налягане. Нужно е да се ползват специализирани урологични превръзки. Те абсорбират течността много по-бързо, превръщат я в гел, предпазват кожата от възпаления и неутрализират специфичната миризма.



Ако жена се изпуска неволно, тази промяна в тялото й, влияе ли на секса, т.е. има ли промяна, която партньорът й би усетил или тя самата като интензитет на удоволствието?

Да, има връзка. Инконтиненцията най-често се дължи на слаби мускули на тазовото дъно. По този начин вагиналният тонус може да намалее. Това води до по-слаб контакт по време на полов акт. Това от своя страна може да намали интензитета на удоволствието и да затрудни достигането до оргазъм както за самата жена, така и за нейния партньор. Тонизирането на тези мускули подобрява както контрола над уринирането, така и сексуалното удоволствие.