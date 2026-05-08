Празникът, който честваме на 9 май всяка година, се нарича Летен Никулден за разлика от Зимния Никулден, който е на 6 декември.

Свети Николай живял през IV век и служил като епископ на град Мира в малоазийската област Ликия (оттук и прозвището му Мирликийски). В края на ХI век мощите му били пренесени от Мира, завладян вече от турците селджуци, в град Бари, Италия, където се пазят и сега. Днес се припомня точно пренасянето на мощите на светеца в Бари.

Пророк Исайя, един от най-известните еврейски пророци, се родил в Йерусалим и живял през VIII-VII век преди Христос. Бил женен и имал двама сина. Бог го призовал в 738 г. да бъде вестител на Неговата воля пред народа. В запазената библейска книга с описания на живота и получените от Бог откровения Исайя разказва как бил призован, припомня БТА.

Веднъж, когато бил в храма, той видял Господ да седи на висок престол. Храмът бил залят от ярко сияние на божествена слава. Шестокрили ангели-серафими стоели около божествения престол и пеели: “Свят, свят, свят е Господ на силите, цялата земя е пълна с Неговата слава!”.

Времето, в което живял Исайя, било много трудно за евреите. В стремежа си към земни блага те често вършели беззакония. Свещениците били хора недостойни, управниците били алчни и нечестни. Лицемерно служели на Бог, но били несправедливи и покварени. Затова Бог допуснал да ги сполетят бедствия и опустошителни нашествия на чужди народи.

Пророк Исайя през всичките десетилетия на своя живот изобличавал греховността, строго осъждал идолопоклонството, призовавал към покаяние и връщане към вярата в Бог. Във време на очевидни опасности, той насърчавал народа и поддържал надеждата за изкупление. Озарен от Светия Дух, възвестил раждането на Изкупителя от Дева, както и името Му “Емануил”, което означава “С нас е Бог”.

Имен ден празнуват всички тези имена: Кольо, Колю, Ненко, Нено, Никола, Николай, Нино, Ненка, Никол, Николета, Николина, Николинка, Нина, Нинка, Ница.