Фондация „Нашите недоносени деца“ организира благотворителна работилница за изрисуване на платнени торбички, която ще се проведе на 28 юни 2026 г. от 14:00 до 16:00 ч. в Център за детско развитие „Малки чудеса“ в гр. София, ул. „Майор Димитър Думбалаков“ №38. Събитието е отворено за всеки, който иска да посвети летен следобед на ръчна изработка, спокойствие и добра кауза, като превърне обикновена платнена торбичка в цветен подарък с мисия.

По време на работилницата участниците ще работят с лесна и приятна техника за рисуване върху текстил, подходяща и за хора без предишен опит.

„Всяка среща с хора, които даряват време, внимание и талант, ни напомня колко силна може да бъде общността около най-малките герои и техните семейства. С тази работилница искаме хората да се докоснат до каузата по личен начин. Когато отделиш два часа, за да създадеш нещо с мисъл за друг човек, жестът вече има стойност. Изрисуваните торбички ще стигнат до нашите благотворителни базари и онлайн магазина „Подарък с кауза“, но преди всичко ще носят послание, че зад недоносените бебета стоят семейства, които имат нужда от грижа, разбиране и усещане, че не са сами“, казва Пепи Цанкова, координатор на клуб „Доброволци с мисия за малките герои“ към Фондация „Нашите недоносени деца“.

По време на ателието участниците ще работят с бои, четки, шаблони и въображение, за да създадат свои авторски платнени торбички. Всички необходими материали са осигурени от организаторите, а от присъстващите се очаква единствено желание за творене и добро настроение. Местата около творческата маса са ограничени, за да бъде срещата уютна и спокойна за всички.

Водещ на ателието ще бъде Виктория Цветанова - фотограф по професия и художник по сърце. За нея събитието е доказателство, че изкуството може да помага, да вдъхновява и да оставя послания във всяко създадено нещо. С нейна помощ участниците ще превърнат обикновените торбички в красиви и практични предмети със смисъл отвъд самата изработка.

Ръчно изрисуваните творби ще бъдат включени в благотворителните базари на фондацията и в онлайн магазина „Подарък с кауза“. Събраните средства ще бъдат насочени към инициативите на Фондация „Нашите недоносени деца“ в помощ на недоносените бебета и семействата им в България.

Работилницата е част от новата инициатива на фондацията, която постепенно се превръща в месечна среща за вдъхновение, съпричастност и добро. За хората, които не могат да присъстват на 28 юни, но искат да останат близо до каузата, има и други начини да помогнат. Те могат да се включат като доброволци в Клуба „За малките герои“ и да дарят време, умения и лична енергия за мисията на фондацията.