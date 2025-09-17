Историята на тази необичайна двойка доказва, че за любовта сантиметрите нямат никакво значение. Въпреки подигравките и неодобрението, които често получават, бразилката Елизани да Круз Силва, която е висока 206 см, и съпругът ѝ Франсиналдо, с височина 162 см, са изградили щастлив брак и задружно семейство.

Живот с рядко заболяване

Елизани е родена с гигантизъм – рядко медицинско състояние, при което се произвеждат прекомерни количества растежен хормон заради тумор на хипофизната жлеза. Това води до ускорен растеж на мускули, кости и съединителна тъкан и до изключително висок ръст.

Заболяването прави трудно намирането на партньор, който да приеме външността ѝ, но преди осем години тя среща Франсиналдо и искрата между тях пламва веднага.

„Тя е прекрасен човек,“ споделя Франсиналдо в интервю за YouTube канала Truly. „Тя е висока, но е толкова красива, с красиво лице.“

Снимка: Instagram

Брак и семейство

Две години след запознанството си двамата сключват брак, а скоро след това посрещат първото си дете – момченце на име Анджело, който днес е на три години.

Но връзката им невинаги е била лесна, защото разликата във височината между двамата е цели 44 см. „Когато излизаме на публични места, виждаме хората да ни гледат и да се подсмихват,“ казва Елизани. „Дори и да не кажат нищо, можеш да разбереш, че ни съдят.“

„Предразсъдъците на някои хора бяха големи. Страдах силно и изпаднах в депресия,“ признава тя. „Ако кажат нещо сега, не обръщам внимание. Просто ги игнорирам. Не искам да мисля за това.“

Снимка: Instagram

Дори близките им първоначално реагират с големи резерви отново общото им бъдеще. Семейството на Франсиналдо смятало връзката за „странна“, особено когато двамата започнали да живеят заедно.

С времето обаче всички близки започват да ги подкрепят. Дори майката на Франсиналдо се превръща в човека, който най-много се бори за връзката им и я одобрява.

Борбата да стане майка

Лекарите предупреждават жената с нетрадиционен ръст, че заради него може никога да няма нормално раждане. Първата й бременност е с близнаци, но завършва с аборт. „Винаги съм искала да бъда майка, и за лекаря да ми каже, че съм загубила две деца… че са били близнаци… Бях отчаяна,“ споделя тя.

Когато по-късно забременява с Анджело, щастието е неописуемо. „Това беше най-щастливият момент, когато той се роди,“ казва Елизани.

Мечти и бъдеще

Днес Елизани следва мечтата си да стане модел. „Моята мечта е тя да има успешна кариера в модата, за да можем да осигурим добро бъдеще на сина си и да го изпратим на училище, за да следва пътя си,“ казва Франсиналдо.

„За мен най-важното е да науча семейството си винаги да е заедно, да не губим време в спорове и да мога да осигуря най-доброто за сина си и жена си.“

А Елизани е категорична: „Ние сме заедно, защото наистина се харесваме един друг – не само заради сина ни.“

Снимка: Instagram

Реакциите на хората

Въпреки подигравките, има хора, които ги подкрепят и виждат отвъд сантиментрите. „Много хора дори нямат половината от тяхното щастие и любов. Затова ги съдят – защото завиждат,“ пише потребител в социалните мрежи.

Друг добавя: „Тя е абсолютно зашеметяваща и е ясно, че са влюбени – не разбирам защо хората виждат проблем само заради разликата във височината.“

„Тя е висока, да, но защо това да прави връзката невъзможна? Тя е изключително красива,“ коментира друг.

