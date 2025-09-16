Любовта на Ива и Ангел не се побира само в един ден и с обличането на булчинската рокля само веднъж. Тяхната история започва от училищната скамейка, преминава през години приятелство и се превръща в сватба, която оставя следи не само в сърцата им, но и в най-красивите кътчета на България. Двамата преминават през дъжд, вятър и морски емоции, за да запечатат най-романтичните и незабравими кадри – високо в Рила и на морския бряг край Тюленово.

Ива и Ангел Николови са връстници – и двамата на 31 години, родени в подножието на Рила. Ива е израснала в село Овчарци и днес е заместник финансов мениджър във френска компания. Ангел е от съседното село Ресилово, работи като CRM администратор в международна IT корпорация.

Историята им започва още като ученици в Дупница, където учат заедно и са просто приятели. „В училище бяхме много добри приятели, излизахме често, споделяхме си един на друг, но дори и дума не е ставало за връзка между нас,“ спомня си Ива.

Към днешна дата двамата се познават от 17 години, но са двойка от 5. Приятелството и взаимното уважение прерастват в любов през 2020 г., когато вече живеят в София. Общата им страст към природата и планинските преходи отново ги събира. „Вероятно е трябвало да минат толкова години, за да се преоткрием един друг. Винаги е въпрос на правилната синхронност на време, място, емоционална зрялост, цели и мечти.“

Сватбата – традиции и емоции

2023 година носи голямото „Да“. На 21 юли край Вакарел, на място, наричано „Вилата на любовта“, двамата събират 120 близки и приятели. Денят е пълен с български ритуали – от откупуването на булката и кумската ръченица до първия танц и сватбената торта. „Спазихме всички традиции, защото вярваме, че именно те носят допълнителна емоция и символика“, споделя Ива.

Но за Ива и Ангел празникът не свършва със сватбената вечер. Той продължава в още две незабравими фотосесии.

Планинска фотосесия – високо в Рила

Първата фотосесия правят в планината, толкова обичана от двамата в годината на сватбата си. Те избират Рила, но не популярните туристически маршрути, а едно по-скрито място високо над Седемте рилски езера. „Искахме да избегнем навалиците и комерсиализма, които през последните години станаха обичайни за езерата,“ разказва Ива.

„Мястото избрахме без много да му мислим. И двамата обичаме родния си край и смятаме, че сме истински късметлии да имаме Рила планина „на една ръка разстояние”.

Пътят дотам обаче не е лесен – първо лифт, после петчасов преход пеша с тежък багаж – костюм, рокля, обувки и фотографска техника. „Отне ни повече отколкото мислехме – около 5 часа, защото спирахме често за снимки, а и багажът изобщо не беше лек.“

Природата обаче им подарява уникален фон – дъжд, силен вятър, облаци, които допълват драматичната атмосфера. „Чувството е прекрасно, дава ти усещане за безвремие – сякаш всичко друго е замръзнало и можеш да се насладиш на момента.“

Ива тръгва за фотосесия без специален грим и прическа. „Държах да бъда максимално естествена, каквато по принцип обичам да бъда, особено пък в планината. Гримът ми представляваше само спирала и очна линия, а косата си бях изправила. Без това имаше достатъчно вятър, който да я оформя в желаните от него посоки. В допълнение към роклята носих единствено сватбените си бижута.“

Морска фотосесия – романтика край скалите

Втората фотосесия идва година по-късно, този път на морето. За локация избират емблематичната скална арка край село Тюленово. „Снимахме отново през септември – когато дните не са толкова дълги, но интимността на месеца придава допълнителен уют,“ казва Ива.

Този път зад обектива застава брат ѝ, което прави преживяването още по-специално и лично. „Това, че фотограф беше моят брат, превърна фотосесията в още по-ценен и емоционален спомен.“

Булчинска рокля, която е обличана 3 пъти

За повечето булки роклята се облича само веднъж. За Ива – три пъти. На сватбата, в Рила и край морето.

