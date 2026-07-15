В един момент дори най-неизвестните скривалища престават да бъдат тайни. Някои скривалища за пари и други ценности са толкова добре познати, че крадци или дори любопитни съквартиранти и партньори първо търсят точно там.

Как да предпазим дома си от крадци, докато сме в отпуск?

Никога не крийте пари там, защото всички знаят

А тези места са следните:

  • Леглото, включително матрак и спално бельо
  • Гардеробът и скриновете (и съдържанието им, като например чорапи)
  • Зад или в картини 
  • В електронни устройства (те така или иначе са привлекателни за крадците над определена стойност)
  • Върху долната страна на мебелите
  • Под разхлабени подови дъски

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Как да предпазим дома си от крадци?

Когато тръгвате на почивка, но не се чувствате неспокойни, може би се терзаете от факта длаи домът ви ще е в безопасност. Най-лесното, което може да направите, е да помолите доверен приятел да обгрижва дома ви. Помолете някой съсед да прибира пощатата ви, ако все още получавате писма и брошури. Пълната пощенска кутия е сигурен знак за крадците, че в този дом няма никой от известно време. Спестете им този знак. 

Освен на добри приятели и услужливи съседи, спокойно може да се доверите и на съвременните технологии.

  • Може да се снабдите с малки камери, които да предават сигнал в реално време и така да наблюдавате дома си от разстояние.
  • Съществуват множество приложения за мобилните телефони, с които също може да следите какво се случва в дома ви от разстояние.
  • Поставете таймери на лампите и завесите. Настройте ги да се включват в определено време.
  • Направете си застраховка Имущество. Тя е създадена, за да гарантира финансови средства за възстановяване на дома след бедствия като пожар, земетресение и наводнение.
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