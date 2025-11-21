Когато един американски баща тръгва да търси бавачка за децата си, последното, което очаква, е да наеме… атрактивен музикант с плочки на корема. Но точно това се случва!

В забавно видео в Инстаграм Винсент Хикърсън показва жена си, позираща до семейния manny (заигравка между английските думи за мъж и детегледачка – man и nanny). Името му е Ей Джей Гатио, а на снимките той е без тениска и в отлична форма. „Казах на жена си, че искам секси бавачка. Ето какво стана!“, шегува се Хикърсън.

Пандемия, бременност и нужда от помощ

Винсент разказва пред списание “Пийпъл“, че са избрали Гатио не заради външния му вид, а защото по време на пандемията семейството отчаяно се нуждаело от стабилна помощ в отглеждането на сина им. Жена му била бременна, семейният бизнес затворен, а предишните бавачки били напуснали внезапно или не се появявали изобщо след уговорка.

Тогава той на шега казва на своя приятел Ей Джей: „Ела да си ни бавачка. Поне мога да разчитам на теб, а жена ми ще има секси детегледачка“.

Бивш учител, настоящ музикант и най-забавният детегледач

Оказва се, че Гатио е бивш учител на първокласници, а по време на пандемията музикалните му участия били отменени. Така той приема предизвикателството без колебание.

„Ей Джей идваше пет дни в седмицата, понякога и повече,“ казва Хикърсън. „Гарантирах му заплащане за минимум пет дни, за да може да се отдаде на работата си.“

Гатио прекарвал дните, играейки навън с малкия Джагър – карали тракторче по хълмовете, търсели животни, играели на супергерои. Вечеряли заедно, а когато синът им спял, Ей Джей и Винсент дори тренирали заедно във фитнеса.

Секси детегледачът, който привлича внимание навсякъде

Хикърсън признава, че знае добре колко привлекателен е Гатио: „Не мога да изброя колко пъти други майки или приятелки на жена ми са питали: ‘Ъъъ… кой е този? И свободен ли е?’“ смее се той.

Приятелите на Винсънт също били шокирани: „Питаха ме: ‘Нормален ли си? Как ще оставиш модел от корицата на GQ в къщата си с жена ти?’“

Но за Хикърсън отговорът е прост: той е уверен мъж, който вярва на жена си „1000%“. Освен това Ей Джей е „страхотен човек“, който би направил всичко за семейството им, убеден е таткото.

Все още част от живота им

Днес Гатио все още помага от време на време с децата, макар че наскоро е станал баща и се занимава активно с музика. Но семейството на Хикърсън винаги може да разчита на него.

„Миналия уикенд жена ми беше на конференция в Юта, а аз имах участия. Момичето, което трябваше да гледа децата, се отказа в последния момент. Ей Джей дойде без да се замисля – и прекара петък и събота с нашите деца. И, разбира се, те се забавляваха страхотно!“

