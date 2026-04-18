Един скалпел и един изстрел. И Геле от "Вяра, Надежда, Любов" пада на земята. Ще умре ли най-лошият, но и най-харесван злодей от сериала?

Какво всъщност се случи?

Личната болка на Диана, заради баба й, която беше блъсната, достигна своята критична точка. Огромната мъка, която се опита да потуши с цигари и алкохол, я кара да взема едно наистина опасно решение. Клуб „Марсилия“ се превърна в сцена на драматичен сблъсък. Тя вече е стигнала до извода, че именно Геле е блъснал баба й и е избягал. А когато една жена е тъжна и ядосана, явно може да се изправи и срещу най-страшния, от когото всички в клуба треперят.

Нощта завършва с един замах със скалпел. Диана работи в болница и може би това е причината да избере точно това острие.

Следва изстрел, защото една ситуация, излязла извън контрол, трябва да бъде ограничена. Стреля Васо, защото като човек от френския легион, разчита на бързи рефлекси.

Геле се строполява на земята, а всички фенове на сериала си задават само един въпрос.

Мъртъв ли е Геле?

Още когато той изпадна в безсъзнание, заради свръхдоза наркотици, феновете избухнаха в коментари.

„Нали няма да рискувате сериалът да се обезличи без Калоян Трифонов?!? Най-добре изиграният персонаж!"

„Ако Геле умре, спирам да гледам!“

„Толкова е добър в ролята си, че чак ти става противен!“

„Браво Геле! Напълни ми душата, ако и да си най-гадната мутра.“

Какво ще се случи с най-страшния, но и обичан персонаж във "Вяра, Надежда, Любов" - предстои да видим.

