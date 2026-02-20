Любимото предаване „Животът по действителен случай“ открива новия си сезон по bTV с ударна доза искреност, вдъхновение и щипка здравословен шоубизнес скандал. Тази събота (21 февруари) точно в 17:00 ч. Александра Сърчаджиева ни кани в едно студио, където маските падат, а истинските истории заемат централно място.

Тончо Токмакчиев: Между смеха и сълзите

Първият гост на Алекс е човек, когото всички познаваме, но малцина са стигали в дълбокото на душата му – актьорът Тончо Токмакчиев, превърнал се в емблема на българския ефир, ще направи неочаквано лична изповед.

Пътят към успеха: Защо на голямата сцена му е отнело цели четири опита, за да бъде приет в НАТФИЗ?

Защо на голямата сцена му е отнело цели четири опита, за да бъде приет в НАТФИЗ? Любов от пръв поглед: Как успява да спечели сърцето на съпругата си още при първата среща?

Как успява да спечели сърцето на съпругата си още при първата среща? Болката зад усмивката: Тончо ще разкаже за тежките загуби на баща си и брат си, за предателствата в живота и за онези моменти, които каляват характера.

„Моето ново Аз“: Силата на една майка

В най-трогателната рубрика на предаването ще се запознаем с Петя. Нейната история е тест за волята: само 20 дни след раждането на второто си дете, тя претърпява инсулт. Лекарите откриват аневризма, която поставя живота ѝ на карта. Ще проследим невероятната трансформация на тази млада жена, която получава не просто нова визия, а нов шанс за живот.

Скандали и „зелено“ мислене

За тези, които обичат пикантните новини, Филип Буков се завръща с класацията „Топ 10“. В пилотния епизод той ще „разнищи“ най-шумните скандали в родния шоубизнес – от лични гафове до обществени сблъсъци.

