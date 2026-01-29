Изабела Овчарова-Изи е един от най-известните инфлуенсъри в България. Само в Instagram тя има 410 000 последователи, а в YouTube я следват почти 300 000 души. Как се печелят последователи? Неизлъчвани кадри от гостуването й в COOLt по bTV, където споделя тайната за това.

Освен да създава дигитално съдържание, нейната стихия е писането. Изи е авторка на няколко книги, първата от които издава на 18 години. За нея получава "Детската Вазова награда за литература".

Изи печели последователи с ослепителна усмивка и непринудено поведение. Но все пак - как правиш така, че от теб да се интересуват милиони? Гледайте във видеото горе.

"Трябва да си консистентен и през цялото време да си там. Трябва да качваш разнообразно съдържание, което да накара хората да си кажат "Този човек искам да го гледам всеки ден". Това е най-трудното!"

И макар това да е доста добър съвет, има и друго условие.

Изабел прави влогове по различни теми - някои предлагат забавления, други - полезни съвети, а в трети говори открито за проблеми, с които тя самата се е сблъсквала или последователите й са споделили с нея. Изи не се притеснява да дава съвети от личния си опит. Нейните последователи редовно й пишат с въпроси как да се справят в различни ситуации. Младата влогърка споделя, че най-често срещаните страхове и притеснения на децата и тийнейджърите са свързани с тормоз в училище и проблеми в семейството.

Само през 2021 Изабел е отговорила на близо 10 хиляди имейла и съобщения в социалните мрежи. Последователите й не само се вдъхновяват от нея, но й гласуват доверие. “Мисля, че това, което споделям е позитивно и полезно. Не ме е страх от отговорността, защото мисля, че добре се справям с нея”, казва тя при гостуването й в подкаста Малки разговори.

