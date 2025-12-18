Горан Брегович е роден в Сараево, но е известен по цял свят. Имал е концерти в Сибир, Нова Зеландия и Хонг Конг, а самият той идва от малка, почти невидима култура. Притежава онзи вълшебен талант - да разказва какво вълнува балканската душа, по автентичен за него начин, а именно чрез музика.

Горан Брегович пристига на 20 декември във варна, за първия си голям концерт там.

В дома на Горан Брегович

"Моята музика звучи като у дома си в България!" - споделя големият музикант в специално интервю за COOLt. Според него хората слушат една и съща музика, когато се радват. А повече от 30 г. той не е написал музика, която да е тъжна. Надява се един ден, когато го погребват, да не звучи нищо тъжно, а нещо весело.

Признава, че в България винаги всички се забавляват много. Музиката за него е първият човешки език. Преди човек да проговори, вече е имал музика, затова и хората умеят да се разбират чрез нотите.

Горан Брегович започва да работи на 17 г., като свири в стрийптийз бар. За да стигне до последния си засега концерт - с 3 цигулки, симфоничен оркестър и хор.

Балканите за него са истинска музикална съкровищница. Първият признат феномен от този регион са "Мистерията на българските гласове". От години Брегович слуша основно фолклор. А музиката си нарича "Балкански Франкенщайн" - метафора за нещо красиво.

