Най-чаровният участник в шоуто „Аз обичам България“ по bTV – малката Габи, която редовно изненадва звездните отбори с най-трудните въпроси, отново успя да обърка сметките на капитаните. Габи влезе в студиото, за да зададе въпрос тип гатанка, който бързо доведе до напрежение.

Малката Габи даде своите условия за играта. На отбора, който познае отговора, тя дава две точки, а ако сгреши, взима една. А въпросът беше: „Как се наричат голи сарми с кайма без ориз?“.

Грешката на Филип Буков

Актьорът и капитан Филип Буков бързо реагира и реши да натисне бутона, вероятно смятайки, че отговорът е лесен. За негово съжаление, той не успя да даде верен отговор. Така, според правилата на Габи, отборът му загуби една точка.

Деси Добрева с печеливш отговор

В този критичен момент певицата Деси Добрева, която е в другия отбор, грабна своя шанс и успя да даде верния отговор. Тя каза – кюфтета. Този правилен отговор донесе на отбора й две точки, с което те успяха да натрупат преднина.

Музикални емоции и събути обувки

Друг силен момент бе, когато Кичка Бодурова изпълни любимата песен на Алекс Сърчаджиева -„Пея на всички приятели“. Водещата бе толкова трогната и въодушевена от изпълнението, че не се поколеба да събуе обувките си, за да й бъде по-удобно да танцува и да се наслади на момента.

Третият силен момент беше предизвикан от Деси Добрева. Певицата изпълни акапелно емблематичната песен „Лудо младо“. Нейното изпълнение бе толкова красиво и завладяващо, че цялото студио започна да пляска в ритъм, превръщайки предаването в истински празник на българската музика.

Припомняме, че в този епизод на „Аз обичам България“ от едната страна на картата застана капитан Стоян Дойчев, този път подкрепен от певицата Деси Добрева и актьора Румен Угрински. Срещу тях се изправи отборът на капитан Филип Буков, в компанията на волейболната легенда Владо Николов и чаровната певица Кичка Бодурова. Темпераментни, знаещи и можещи, участниците в епизода демонстрираха страхотен дух в играта, а Кичка Бодурова дори изпя любимата песен на водещата Алекс Сърчаджиева.

Как Деси Добрева се досети за верния отговор на въпроса на малката Габи – вижте във видеото тук:

