Този петък, 24 април, от 20:00 ч. по bTV, „Бригада Нов дом“ ще подаде ръка на един баща, който със зъби и нокти се бори за щастието на двете си дъщери. Зрителите ще станат свидетели на една от най-истинските и трогателни истории, с очарователни герои, които бързо ще грабнат сърцата им, пренасяйки ги в пазарджишкото село Лозен. Там Мария Силвестър и момчетата на Калин Евтимов ще ги запознаят с Дани – самотен баща, който преобръща света в името на своите две разкошни момичета – Марая и Християна.

След години работа в чужбина, за да осигури препитание на семейството си, Дани се завръща у дома, за да разбере ужасяващата действителност – децата му са били тормозени от собствената си майка. Без колебание, той поема пълните грижи за момичетата и тримата се пренасят в стара наследствена къща. Въпреки волята му, ремонтът се оказва непосилен за него, а домът остава мрачен, недовършен и негостоприемен. Единствено цветно нещо в него са рисунките на момичета по стените, които обаче ще се окажат и най-голямото предизвикателство пред майсторите по време на ремонта.

Когато бригадата пристигне, емоциите няма да закъснеят, а Калин Евтимов бързо ще получи от децата прозвището „великан“, пред когото всички останали майстори изглеждат като „джуджета“.

Ще успее ли бригадата да изпълни мечтата на сестричките за стаи в сметанено лилаво и сметанено синьо, какви майчински съвети ще им даде Мария Силвестър и колко искрени усмивки и щастие ще предизвика „Бригада Нов дом“ с появата си – зрителите ще разберат след броени часове.

Гледайте новия епизод на „Бригада Нов дом", където обещанието „няма да драскаме по стените" ще звучи по-силно от договор – този петък, 24 април, от 20:00 ч. по bTV!

„Бригада Нов дом“ се заснема с грижа за околната среда, като спазва принципите на "green filming" с фокус отговорното отношение към природата. Осмият сезон на предаването е сертифициран от albert (BAFTA).