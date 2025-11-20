Финалните минути на "Тази сутрин" по bTV бяха отредени на музиката. За първи път в България се представиха данни, посредством доклад, на хора които се занимават с музикално продуцентство. Променят ли се навиците за слушане на музика, както и носителите?

Саня Армутлиева, управляващ директор на Virginia Records, и Борал Шен, изпълнителен директор на българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП), представиха данните на изследването си, което е най-мащабното и първо такова. Изследването проследяват данните от последните 7 години (2018-2024 г.), като тенденцията показва как технологичните промени влияят на пазара.

За този период приходите за българската музикална продукция нарастват над 6 пъти.

"Пазарът започва лека-полека да се цивилизова, да постига реалния си потенциал. Има доста сериозен ръст в продажбите на физическите носители. Грамофонната плоча е основен двигател на растящите продажби, но и дисковете растат", сподели Армутлиева.

Тя определя физическите продукти като "колекционерски мърчандайзинг". Тя продължи, като спомена за популяризирането на USB носителителите, още познати като флашки.

"Българският репертоар доминира. Шампион е попфолка", продължи тя.

Продуцентът и директор остана категорична, че българската музика генерира приходи не само в България, защото българите навсякъде по света слушат българска музика, например в Германия, Испания, Съединените американски щати и др.

Всички данни, които представиха - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK