Грипът е сезонно респираторно заболяване, което ежегодно засяга милиони хора по света. Имунитетът на населението обикновено е най-слаб през зимните месеци, като активността на вирусите достига връх именно в периода между декември и февруари, когато има най-висока заболеваемост.

Това се дължи на няколко фактора: студеното време ни кара да прекарваме повече време в затворени помещения, където контактът с други хора е по-интензивен; социалните събития по празниците увеличават възможността за разпространение на инфекции; а намалената експозиция на слънчева светлина през зимата може да отслаби имунния отговор на организма.

Поради това е важно да разберем как можем да предотвратим заразяване, да намалим рисковете от усложнения и да се справим по-ефективно със симптомите, ако все пак се разболеем.

Какво представлява грипът и защо е толкова опасен?

Грипът (influenza) е вирусна инфекция, която засяга носа, гърлото и белите дробове и може да доведе до различни клинични прояви — от леки симптоми до тежко усложнено протичане.

Често срещаните симптоми включват:

внезапна повишена температура

студени тръпки

умора и болки в тялото

кашлица и болки в гърлото

главоболие

хрема или запушен нос

Това, което прави грипа опасен, е не само бисоката му разпространеност но усложененията, които често идва с. При тежки случаи може да се наблюдават затруднено дишане, силна слабост или повръщане, особено при деца и възрастни хора. Бронхит и пневмония са често срещани с грипът а при хора с хронични заболявания като астма, сърдечно-съдови проблеми или диабет, грипът може а обостри състоянита им и да доведе до усложнения, които изискват продължително възстановяване.

Как да се предпазите от заразяване?

За да се предотврати заразяването и за да се справите по-бързо със симптомите, е важно да предприемете адекватни предпазни мерки. Профилактиката е ключов елемент за справяне с грипния сезон. Ето някой практически съвети, които ще ви помогнат да се защитите ефективно, да подсилите имунитета ви, и да ускорите възстановяването.

Засилване на имунитета

Подсилването на имунната система е ключово за по-добрата защита срещу вирусни инфекции, включително грип. Здравословният начин на живот играе основна роля в укрепването на организма. Трите основни точки, върху които трябва да се фокусираме, са:

Правилно хранене : Диетата ни трябва да съдържа витамини и минерали, които подпомагат имунната система. Витамин C, витамин D и цинк са някои от съставките, които укрепват защитата на организма срещу вируси. Включването на пресни плодове и зеленчуци, пълнозърнести храни и полезни мазнини в ежедневното хранене са от съществено значение.

: Диетата ни трябва да съдържа витамини и минерали, които подпомагат имунната система. Витамин C, витамин D и цинк са някои от съставките, които укрепват защитата на организма срещу вируси. Включването на пресни плодове и зеленчуци, пълнозърнести храни и полезни мазнини в ежедневното хранене са от съществено значение. Специфична подкрепа за имунната система: Приемът на продукти като Stamatin може да придаде допълнителна защита. Stamatin е специално създаден да подкрепя имунитета и да подпомгне на защитните сили на организима срещу вируси и инфекции, благодарение на своите активни съставки. Тези съставки помагат за повишаване на защитните сили на организма и също така ускоряват възстановяването, ако вече сте се заразили. Важно е да се подчертае, че ваксината срещу грип не покрива всички щамове на вируса, а Stamatin играе роля в подпомагането на имунната система в борбата с всички вируси, което го прави необходима допълнителна грижа.

Почивка и сън: Добрият сън е основополагащ за възстановяване и поддържане на силен имунитет. Препоръчително е да се стремим към 7-8 часа сън на нощ, което да осигури достатъчно време за възстановяване на организма.

Ваксиниране срещу грип

Един от най-ефективните начини за защита срещу грип е ежегодна противогрипна ваксина. Ваксината стимулира имунната система да разпознава и неутрализира специфични щамове на вируса, които се очакват да циркулират през сезона.

Дори ако ваксинираният човек все пак се разболее, ваксината обикновено намалява тежестта на симптомите и риска от хоспитализация.

Хигиенни навици

Няколко прости, но ефективни действия значително намаляват вероятността от заразяване:

често и старателно миене на ръцете със сапун и вода

използване на дезинфектант за ръце, когато вода и сапун не са на разположение

покриване на устата и носа при кашляне или кихане

избягване на докосване на очите, носа и устата с немити ръце

проветряване на помещенията и редовно дезинфекциране на повърхности

Какво да правите при първи симптоми?

Ако забележите симптоми, които наподобяват грип — особено висока температура, силна умора или упорита кашлица — следва да:

останете вкъщи, за да ограничите разпространението

осигурите покой и достатъчно течности

обсъдите с медицински специалист дали е необходимо антивирусно лечение — такова е най-ефективно, ако се започне в рамките на първите 48 часа от първите симптоми.

Кога да потърсите медицинска помощ?

При някои групи хора — включително възрастни с хронични заболявания, малки деца, бременни и лица с отслабен имунитет — грипът може да доведе до по-тежко протичане. Потърсете лекарска помощ, ако:

симптомите бързо прогресират

имате затруднено дишане

развиете силна болка в гърдите

температурата продължава повече от няколко дни

Заключение

Пиковите месеци на грипа изискват повишено внимание към превантивните мерки и грижата за имунитета. Комбинацията от ежегодна ваксинация, добри хигиенни навици, здравословен начин на живот и навременна реакция при симптоми остава най-ефективният подход за защита на Вас и Вашето семейство от грипните инфекции.

ЧЗВ:

Каква е разликата между грип и обикновена настинка?

Грипът обикновено започва внезапно и се характеризира с висока температура, силна умора и болки в мускулите, докато настинката най-често протича по-леко и с постепенно появяващи се симптоми като хрема и възпалено гърло.

Кога е най-подходящото време за противогрипна ваксинация?

Препоръчително е ваксинацията да се извършва преди началото на активния грипен сезон – обикновено през есента. Въпреки това, ваксинация може да бъде полезна и по-късно през зимата, ако все още не сте се разболели.

Колко време е заразен човек, болен от грип?

Повечето хора са заразни от около един ден преди появата на симптомите и до пет–седем дни след това. При деца и хора с отслабен имунитет този период може да бъде по-дълъг.

Да не се превишава препоръчваната дневна доза от 1-2 таблетки или интензивните дози до 6 таблетки. Не е заместител на разнообразното хранене. Да се държи далеч от деца. ЗаявлениеБАБХ №23648/21.10.2021г Т222103802/08.11.2021г

