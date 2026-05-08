Златка Райкова и нейният любим Карен отпразнуваха рождения ден на сина си, малкия Карен, който навърши 3 годинки. Със "Спайдърмен" парти, специална торта, много усмивки и разбира се, много балони.

Русата Златка сподели трогателно видео в Инстаграм профила си, в което цялото семейство празнува с Карен и в очите на всички се чете огромно щастие. Развълнувани, усмихнати и с много обичат, те прегръщат малкото момченце. Към емоционалните кадри, Райкова беше написала и мили думи, които успяха да разчувстват нейните фенове и последователи в социалните платформи.

"Честит рожден ден, слънчице наше! Обичаме те повече, отколкото думите мoгат да опишат."

Партито за рождения ден на 3-годишния Карен беше тематично - Спайдърмен. Тортата, разбира се, пищна с голям надпис "Super Karen". По всичко си личи, че родителите на малкото момченце са се постарали той да има рожден ден - мечта, който да си спомня цял живот. Всеки един детайл беше внимателно подбран - с голямо старание и замисъл. Задружни и сплотени - майка му и баща му не спираха да се усмихват от началото до края на клипа, а детето се забавляваше безкрайно сред цветните балони.

Припомняме, че Златка Райкова се омъжи за Карен Хачатрян през 2023г. Това се случи едва няколко месеца след като те станаха за първи път родители заедно. Появата на малкия Карен ги сплоти още повече и направи любовта им по-силна, вълнуваща и дълбока. Първият син на инфлуенсърката се роди през 2019 г. и също носи името на баща си - футболиста Благой Георгиев. Miss Playmate 2007 и бившия тенисист Карен се сгодиха на гръцки остров в края на 2022 г.