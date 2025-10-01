Златка Райкова отпразнува рождения ден на сина си Благой-младши с грандиозно парти и Кристиано Роналдо! Малкият навърши 6 години.

Плеймейтката организира незабравимо тържество за сина си. Темата на празника беше посветена на любимия футболист на малкия Благой – Кристиано Роналдо.

Парти мечта

Тортата за рождения ден на Благой е на три етажа, един от които бе във формата на футболна топка. Пищната украса от балони и аксесоари допринесоха за атмосфера като на голям футболен мач. В историята на Златка Райкова в Instagram се виждат елементи с емблемата на любимия отбор на Благой, както и лицето на любимия му футболист Роналдо.

Снимка: Instagram

Личният живот на Златка Райкова

6-годишният син на Златка Райкова, Благой Георгиев – младши, е плод на нейната връзка с бившия футболист Благой Георгиев – Джизъса. Двамата бяха една от най-обсъжданите двойки в България. Въпреки че се сгодиха, те се разделиха няколко години след раждането на сина си. Връзката им беше бурна и привличаше голям медиен интерес. Златка винаги е подчертавала, че Благой е отдаден баща.

Снимка: Instagram

Второто дете на Златка Райкова

След края на връзката си с Джизъса, Златка откри щастието с настоящия си партньор – арменеца Карен Хачатрян. През 2023 г. двамата посрещнаха втория син на Златка, когото кръстиха Карен. Днес Златка е щастлива майка на две момчета и често споделя със своите последователи вдъхновяващи моменти от живота на голямото си и сплотено семейство.

Припомняме, че Джизъса наскоро сподели, че се чувства щастлив в настоящата си връзка е с Мария-Луиза. В ефира на предаването „Преди обед“ Благой направи публично признание за новата си любов, като каза, че тя му е показала какво означава да обичаш истински, и че се надява тя да бъде последната жена в живота му. Повече за двамата влюбени вижте във видеото тук:

